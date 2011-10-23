امر به معروف و نهی از منکر در هیئتهای مذهبی احیاء شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حاج مهدی طائب شنبه شب در نشست هم اندیشی مداحان و شاعران نخبه کشور که در هتل نخل برگزار شد اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر باید در تمام سطوح جامعه فراگیر شود اما متاسفانه امروز ما شاهد هستیم که این امر در جامعه تبلیغ نشده و بسیار کم رنگ است.

وی تاکید کرد: ما در مسئله حجاب بر روی مرز راه رفتیم و سخت گیری نکردیم و بنابراین نتیجه آن شد که امروزروسری های زنان از مرز و خط خود عقب تر رفته است.

رئیس قرارگاه عمار و استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه دشمن حجاب و حیاء را در کشور مورد هدف قرار داده است عنوان کرد: دلیل این امر ناشی از این است که ما در جامعه امر به معروف و نهی از منکر را به صورت جدی انجام نمی دهیم و متاسفانه سخنرانان نیز در منبرهای خویش به این موضوع اشاره ای نمی کنند.

وی افزود: اگر سخنرانان هر منبر و مجلسی می روند در ابتدا به مسئله حجاب بپردازند و در مورد این موضوع نیز سخنرانی کنند امروز ما با تهاجم در این ناحیه مواجهه نخواهیم بود.

وی گفت: باید در ماه محرم امسال با برنامه ریزی، مداحان و سخنرانان در مورد حجاب صحبت کنند و ذهن افراد را نسبت به اهمیت این امر روشن کنند.

حجت الاسلام طائب در خصوص ویژگی جامعه ای که منتظر ظهور امام زمان است بیان داشت: در این جامعه باید فریضه امر به معروف و نهی از منکر به شدت اجرا و عملیاتی شود و چنانچه این امر در اجتماع نهادینه شود در آن صورت امام زمان نیز زودتر ظهور خواهد کرد.

وی تاکید کرد: اساس انقلاب اسلامی بر پایه عدالت بوده است و امام زمان نیز زمانی که ظهور کند حکومت عدل را در جهان تشکیل داده و ظلم را ریشه کن می کند.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه امام خمینی انقلاب اسلامی را به جهان صادر کرده است تصریح کرد: این امام بود که با بیدار کردن مردم ایران ظلم را به آنها نشان داد و سبب شد که ما امروز شاهد بیداری اسلامی در خاورمیانه به صورت گسترده باشیم.

وی با بیان اینکه دشمن درصدد خاموش کردن چراغ انقلاب اسلامی است افزود: دشمن می خواهد با از بین بردن حجاب و حیاء چراغ انقلاب ما را خاموش کند و ما باید با انجام امر به معروف به صورت گسترده از این امر جلوگیری کنیم.

وی اظهار کرد: ما ملت امام زمان هستیم لذا باید با انجام امر به معروف و نهی از منکر این امام را یاری کنیم.