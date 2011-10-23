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۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

امر به معروف و نهی از منکر در هیئتهای مذهبی احیاء شود

امر به معروف و نهی از منکر در هیئتهای مذهبی احیاء شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس قرارگاه عمار و استاد حوزه و دانشگاه گفت: هیئت های مذهبی باید امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان سیستم و هسته ای مرکزی در راستای فرهنگ سازی هر چه بیش تر در جامعه ایجاد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حاج مهدی طائب شنبه شب در نشست هم اندیشی مداحان و شاعران نخبه کشور که در هتل نخل برگزار شد اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر باید در تمام سطوح جامعه فراگیر شود اما متاسفانه امروز ما شاهد هستیم که این امر در جامعه تبلیغ نشده و بسیار کم رنگ است.

وی تاکید کرد: ما در مسئله حجاب بر روی مرز راه رفتیم و سخت گیری نکردیم و بنابراین نتیجه آن شد که امروزروسری های زنان از مرز و خط خود عقب تر رفته است.

رئیس قرارگاه عمار و استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه دشمن حجاب و حیاء را در کشور مورد هدف قرار داده است عنوان کرد: دلیل این امر ناشی از این است که ما در جامعه امر به معروف و نهی از منکر را به صورت جدی انجام نمی دهیم و متاسفانه سخنرانان نیز در منبرهای خویش به این موضوع اشاره ای نمی کنند.

وی افزود: اگر سخنرانان هر منبر و مجلسی می روند در ابتدا به مسئله حجاب بپردازند و در مورد این موضوع نیز سخنرانی کنند امروز ما با تهاجم در این ناحیه مواجهه نخواهیم بود.

وی گفت: باید در ماه محرم امسال با برنامه ریزی، مداحان و سخنرانان در مورد حجاب صحبت کنند و ذهن افراد را نسبت به اهمیت این امر روشن کنند.

حجت الاسلام طائب در خصوص ویژگی جامعه ای که منتظر ظهور امام زمان است بیان داشت: در این جامعه باید فریضه امر به معروف و نهی از منکر به شدت اجرا و عملیاتی شود و چنانچه این امر در اجتماع نهادینه شود در آن صورت امام زمان نیز زودتر ظهور خواهد کرد.

وی تاکید کرد: اساس انقلاب اسلامی بر پایه عدالت بوده است و امام زمان نیز زمانی که ظهور کند حکومت عدل را در جهان تشکیل داده و ظلم را ریشه کن می کند.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه امام خمینی انقلاب اسلامی را به جهان صادر کرده است تصریح کرد: این امام بود که با بیدار کردن مردم ایران ظلم را به آنها نشان داد و سبب شد که ما امروز شاهد بیداری اسلامی در خاورمیانه به صورت گسترده باشیم.

وی با بیان اینکه دشمن درصدد خاموش کردن چراغ انقلاب اسلامی است افزود: دشمن می خواهد با از بین بردن حجاب و حیاء چراغ انقلاب ما را خاموش کند و ما باید با انجام امر به معروف به صورت گسترده از این امر جلوگیری کنیم.

وی اظهار کرد: ما ملت امام زمان هستیم لذا باید با انجام امر به معروف و نهی از منکر این امام را یاری کنیم.

کد مطلب 1440792

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