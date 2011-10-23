علیرضا محمودی ایرانمهر نویسنده و فیلمنامه‌نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر به همراه عده‌ای از نویسندگان مشغول کار روی فیلمنامه سریال «شهر در گذار» هستم که قرار است به کارگردانی اصغر توسلی و از شبکه تهران پخش شود. البته بخش عمده نگارش فیلمنامه به اتمام رسیده است و مراحل پایانی نگارش آن باقی مانده‌ است.

وی افزود: محمدرضا زمانی، آزاده محسنی و امیرحسین یزدان‌بد، نویسندگانی هستند که در کار نوشتن این سریال اجتماعی، مشارکت دارند. این سریال داستان مشکلات درونی و بیرونی تعدادی جامعه‌شناس و افرادی است که درگیر یک پروژه جامعه‌شناسی هستند. این افراد، طی این پروژه با مواردی روبرو می‌شوند که مخاطب قصه آن‌ها را دنبال خواهد کرد.

نویسنده مجموعه داستان «ابر صورتی» در ادامه گفت: مسائلی که اقشار مختلف جامعه درگیرش هستند، در قالب طرح‌های این پروژه اجتماعی به شکل تصاویر سریالی یعنی اپیزودهایی در درون داستان اصلی کار، به تصویر کشیده می‌شود. با گروه نویسندگان سعی خود را کردیم تا قصه‌ها متفاوت از دیگر داستان‌های اجتماعی بوده و مضاف بر این جذابیت داشته باشند. به عبارت دیگر سعی کردیم مواردی را نشان بدهیم که تا به حال به آن‌ها توجه نشده است.

ایرانمهر گفت: پیش‌تولید این سریال به زودی آغاز می‌شود و امیدوارم با روندی که ما در نگارش فیلمنامه داریم، تولید آن سال آینده به اتمام برسد.