مسابقه عكسي با موضوع مسجد برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار هنري مهر، انگيزه از برپايي اين مسابقه، معرفي و بازشناخت كاركردهاي مختلف مسجد به عنوان محلي براي تبلور فعاليت هاي اجتماعي است. به عبارت ديگر طراحان مسابقه سعي دارند عكس ها به گونه اي گرفته و ارايه شود كه در آنها مسجد تنها به عنوان جايي براي بجا آوردن مراسم مذهبي معرفي نشود و حضور آن در مقام پايگاه مهم فراگير و جامعه شمول به تصوير كشيده شود.

براساس اعلام فراخوان اين مسابقه عكس ها لزوما" نبايد به معماري مسجد بپردازد، مگر آنكه بتواند القا كننده عملكردهاي مختلف آن باشد. گرفتن عكس از تكايا، ميراث فرهنگي و بقاع متبركه كه در آن آيين هاي مذهبي اجرا مي شود اما آن را مسجد نمي توان معرفي كرد، خارج از مسابقه است. همچنين در اين رويداد فرهنگي، عكس هايي به بخش مسابقه راه خواهند يافت كه به فعاليت هاي گوناگون مسجد اعم از فرهنگي، اجتماعي، سياسي، ورزشي و اموري از اين دست بپردازد.

مسابقه عكس شبستان در گروه سني نوجوانان و جوانان برگزار مي شود. كه در گروه سني جوانان، افراد بالاتر از 17 سال و در گروه سني نوجوانان، افراد بين 12 تا 17 سال شركت داده خواهند شد و مهلت ارسال آثار به خانه عكاسان ايران، 30 مرداد ماه امسال تعيين شده است.

حداكثر آثار ارسالي براي نوجوان 6 قطعه و براي بزرگسالان 4 قطعه است. ابعاد عكس ها از 20 سانتي متر كمتر و از 40 سانتي متر نبايد بيشتر باشد. عكس ها مي توانند به صورت سياه و سفيد، رنگي و يا ديجيتالي گرفته و ارسال شوند.

در مسابقه عكس شبستان، هيات داوران بخش نوجوانان از ميان جوانان 18 تا 25 سال تعيين خواهند شد و هيات داوران بخش جوانان را 5 تن از عكاسان با سابقه خانه عكاسان ايران شامل يونس شكرخواه، سيد حسين صافي، حسن غفاري، اسعد نقشبندي واحمد ناطقي تشكيل مي دهند.

علاقمندان شركت در اين مسابقه عكس هاي خود را بايد به انتهاي غربي خيابان سميه، خانه عكاسان ايران، صندوق پستي 1677-15815 ارسال نمايند.