سرمربی بارسلونا عملکرد سویا را ستود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا شنبه شب در چارچوب هفته هشتم رقابت های لالیگا با نتیجه تساوی بدون گل در دیداری خانگی مقابل سویا متوقف شد. پپ گواردیولا در گفتگو با آ اس اظهار داشت: من از عملکرد تیمم راضی هستم اما باید به تیم سویا تبریک بگویم. ما باید برای بازی روز سه شنبه با گرانادا خودمان را آماده کنیم.

سرمربی بارسا افزود: بازی مقابل تیمی که اینقدر دفاعی عمل می کند کار ساده ای نیست. سویا با 9 بازیکن در خط دفاعی حضور می یافت و فضایی برای بازی به ما نمی داد. سویا فقط یک بار به دروازه ما حمله کرد در حالی که ما فرصت های گلزنی متعددی را از دست دادیم.

وی ادامه داد: 77 درصد از مالکیت توپ در اختیار تیم ما بود با این حال موفق نشدیم گلی به ثمر برسانیم. می خواهم از تیمم و هواداران تشکر کنم؛ از همه آن 80 هزار نفری که در ورزشگاه حاضر شدند.