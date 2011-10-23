به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی کارکنان رسمی، آزمایشی، قراردادی بند "ب" ماده 2 آیین‌نامه استخدامی مشمول دریافت پاداش خدمات برجسته خواهند بود. حداکثر پاداش قابل پرداخت معادل 30 روز است که از مجموع 100‌درصد پاداش مذکور برای هر فرد 80 درصد آن قابل پرداخت بوده و مابه‌التفاوت آن در اختیار مدیر قرار می‌گیرد تا با در نظر گرفتن عملکرد و کارایی کارکنان به آنان پرداخت شود و سقف پرداخت به هریک از کارکنان نباید از 100 درصد مجموع فوق‌العاده‌های متعلقه تجاوز نماید.

بر این اساس، کارکنانی که در طول 6 ‌ماه اول سال ‌جاری از مرخصی بدون حقوق برخوردار بوده‌اند، کارکنانی که در 6 ‌ماهه اول سال ‌جاری از مرخصی استحقاقی و استعلاجی پیش از یک ‌ماه استفاده کرده‌اند، کارکنان مامور به خارج از سازمان و بالعکس، کارکنان پاره‌وقت، کارکنانی که در نیمه اول سال بازنشسته شده‌اند، کارکنان مامور به تحصیل و کارکنانی که از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند، به نسبت کارکرد مشمول دریافت این پاداش می‌شوند.