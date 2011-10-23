تصحیح ثروتیان هم از دیوان حافظ به بازار آمد

این پژوهشگر و مصحح آثار ادبی کلاسیک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصحیح‌هایی که پیشتر از وی درباره اشعار حافظ چاپ شده است، گفت: سال 1379 تصحیح من از غزل‌های حافظ که 20 سال طول کشیده بود، از سوی انتشارات «نگاه» چاپ شد و 3 سال بعد یک شرح 4000 صفحه‌ای برای اشعار حافظ نوشتم که از سوی انتشارات «پویندگان» منتشر شد که مدتی بعد انتشارات «نگاه» گزیده‌ای از آن را در 4 جلد 700 صفحه‌ای چاپ کرد.

وی ادامه داد: اخیراًٌ هم نشر «بین‌الملل» (وابسته به انتشارات امیرکبیر) آخرین تصحیح من از دیوان حافظ چاپ را در کتابی حدوداً 500 صفحه‌ای چاپ کرده است. البته هنوز نسخه‌ای از کتاب به دست من نرسیده است.

ثروتیان این کتاب را نتیجه یک عمر بررسی همه نسخه‌های قدیم و جدید دیوان حافظ، توصیف کرد و گفت: 72 سال است که نسخه غنی - قزوینی از حافظ در دسترس است و خود قزوینی در آن تاکید کرده که آن را از روی نسخه «خلخالی» تصحیح کرده است؛ در حالی که کاتب نسخه خلخالی کسی بوده که کلمات زیادی را از اشعار حافظ، حذف و جرح و تعدیل کرده است.

به گفته این پژوهشگر 74 ساله، تصحیح او از ‌دیوان حافظ‌ بر ‌اساس 26 نسخه بدل و با رویکردی انتقادی - استدلالی انجام شده و انتظار دارد اهالی شعر درباره آن نظر دهند.

از دیگر تصحیح‌های انجام ‌شده‌ روی دیوان حافظ که هم‌اکنون در بازار موجود است، می‌توان به تصحیح‌های محمد قزوینی و قاسم غنی، پرویز ناتل خانلری، رشید عیوضی، هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو، پرفسور نذیر احمد، حسین الهی قمشه‌ای، بهاءالدین خرمشاهی، سلیم نیساری و سیدابوالقاسم انجوی شیرازی اشاره کرد.

تصحیح و شرح آثار نظامی (6 جلد)، فرّ در شاهنامه، تصحیح جاودان خرد، پیر طریقت گفت، بیان در شعر فارسی، روایات گهربار، طنز و رمز در الهی‌نامه، بازنویسی آثار نظامی برای جوانان (6 جلد)، رویای عشق در مثنوی گل و نوروز، گزیده مخزن‌الاسرار، آئینه غیب، سلام بر حیدر بابا (شعر فارسی)، ترجمه حیدربابا یه سلام، از ایران چه می‌دانیم (7 جلد)، شعر و اندیشه نیما یوشیج، اندیشه‌های نظامی گنجه‌ای و نقش بیان در آفرینش خیال برخی آثار چاپ شده از بهروز ثروتیان هستند.