به گزارش خبرگزاری مهر، شمس‌فرد استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی است که به ریاست گروه «زبان و رایانه» فرهنگستان زبان و ادب فارسی منصوب شده است.

حداد عادل در حکم خود ابراز امیداری کرد که نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف گروه زبان و یارانه در شورای مدیران گروه‌های علمی فرهنگستان بررسی و تصویب شود.

شمس‌فرد در این باره گفت: این نخستین بار نیست که گروه زبان و رایانه در فرهنگستان تأسیس می‌شود. قبلاً هم این گروه فعالیت داشته و کار ما در ادامه فعالیت‌های همان گروه است.

وی هدف از تأسیس دوباره این گروه را استانداردسازی زبان فارسی در محیط رایانه عنوان کرد و افزود: وقت آن رسیده است که استفاده از زبان فارسی در محیط رایانه تسهیل شود. در این گروه ما ابزار کار را فراهم می‌کنیم تا نیازسنجی شود و برای ساخت منابع زبانی لازم تصمیم گرفته شود.

مدیر گروه زبان و رایانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: به کارگیری متون فارسی در محیط رایانه و به ‌کارگیری زبان فارسی در محیط‌های رقمی (دیجیتال) از جمله مشکلاتی است که گروه ما سعی در رفع آن‌ها دارد.