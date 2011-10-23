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۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

کوچک‌زاده:

لاریجانی صلاحیت داشتن نماینده در جبهه متحد اصولگرایان را ندارد

لاریجانی صلاحیت داشتن نماینده در جبهه متحد اصولگرایان را ندارد

قم - خبرگزاری مهر: عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی گفت: لاریجانی صلاحیت داشتن نماینده در جبهه متحد اصولگرایان را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کوچک‌زاده شامگاه شنبه در اولین همایش جبهه پایداری در قم، در پاسخ به این سئوال که لاریجانی و قالیباف در جبهه متحد چه نقشی دارند، اظهار داشت: من نمی‌دانم اینها چه کاره‌اند؛ یکی رئیس مجلس و دیگری شهردار تهران است.

وی با بیان اینکه آقای لاریجانی صلاحیت داشتن نماینده در گروه 8+7 را ندارد، تصریح کرد: قبل از تشکیل جبهه پایداری لیست هشت نفره‌ای تهیه شد و اسم آقاتهرانی و محصولی را در این لیست به عنوان نماینده جبهه آورده بودند.

وی تاکید کرد: در میان ای هشت نفر، کاظم جلالی نماینده شاهرود را به عنوان نماینده لاریجانی مطرح کردند و در راستای توجیه اینکه لاریجانی باید نماینده داشته باشد سخنرانی‌های زیادی انجام شده است و سالک و تقوی به صورت مجزا این مسئله را استدلال می‌کردند.

کوچک‌زاده تصریح کرد: لاریجانی در کنفرانس مطبوعاتی خود به صراحت اعلام کرد که جلالی نماینده او نیست. آیا این توهین به جمع نبود؟

این نماینده مجلس گفت: می‌پرسند لاریجانی و قالیباف چه کاره‌‌اند؛ مرکز قدرت و ثروت هستند، من نمی‌دانم چه کاره‌اند.
 

کد مطلب 1440829

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