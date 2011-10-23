به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل دارا با تاکید بر برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها گفت: در بحث کرسیهای آزاد اندیشی باید فعالانه تر و قوی تر وارد شویم چرا که پس از تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری به خصوص تذکر اخیر ایشان هیچ عذری پذیرفته نخواهد بود.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ابلاغ آیین نامه شورای تعامل و تبادل توسط وزیرعلوم گفت: ابلاغ این آیین نامه نشان از تاکید وزیرعلوم به این مسئله دارد و ما از دانشگاهها می خواهیم شورای تعامل و تبادل را جدی تر و محکم تر برگزار کنند.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم با اشاره به فعالیتهای فرهنگی در دانشگاهها اظهار داشت: در بحث فعالیتهای فرهنگی باید سلایق مختلف را در نظر گرفت و تنگ نظری نداشت اگرچه خطوط قرمز ما مشخص است و بر رعایت آنها تاکید داریم.

دارا ضمن تاکید بر استفاده از نظرات دانشجویان تاکید کرد: استفاده از آرا و نظرات دانشجویان نباید فقط محدود به برگزاری جلسات و نشستها باشد بلکه مسئولان دانشگاهها با تعامل و ارتباط قوی تر دانشجویان را به شرکت در فعالیتهای گوناگون و استفاده از ایده های آنان ترغیب کنند.