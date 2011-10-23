مخاطبان از اجرای "شمس پرنده" استقبال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش"شمس پرنده" که اجرای خود را از پنجشنبه 21 مهر در تالار وحدت آغاز کرده است تا کنون میزبان بالغ بر 6 هزار تماشاگر بوده که بیش از 90 درصد فروش بلیت به صورت اینترنتی بوده است.

در این نمایش که تهیه کنندگی آن را سیاوش حقیقی بر عهده دارد و با تغییراتی نسبت به سالهای گذشته خود روی صحنه رفته محمد حاتمی در نقش مولانا و سیروس اسنقی در نقش شمس بازی می‌کنند. ابراهیم اثباتی آهنگساز این اثر نمایشی است.

"شمس پرنده" تا 27 آبان ساعت 18:30 در تالار وحدت اجرا می‌شود. علاقمندان می‌توانند برای تهیه ‌بلیت به گیشه تالار وحدت و یا سایت سی‌گذر به نشانی www.sigozar.com مراجعه کنند.