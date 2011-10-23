به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی با اشاره به برگزاری 5 دوره آموزشی زیست فناوری برای دانش آموزان افزود: از آنجایی که در کشورهای توسعه یافته برای ترویج حوزه زیست فناوری سرمایه گذاری وسیعی در بخش دانش آموزی انجام داده است، این مرکز به منظور توسعه و آشنایی دانش آموزان با زیست فناوری 5 دوره آموزشی برگزار می کند.

رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با بیان اینکه این دوره برای دانش آموزان استانهای تهران و البرز است، اظهار داشت: این دوره ها می تواند دانش آموزان را در انتخاب رشته دانشگاهی هدایت کند.



وی با اشاره به عناوین دوره های آموزشی، خاطرنشان کرد: آشنایی با زیست فناوری و مراکز ذخایر زیستی، ایمنی در آزمایشگاه، آشنایی با آزمایشگاه های زیست شناسی و زیست فناوری، آشنایی با میکروسکوپ نوری و آشنایی با میکروارگانیزمها از جمله عناوین دوره های آموزشی این مرکز است.