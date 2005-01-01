نوار بازجويي چهار ديپلمات ربوده شده ايراني در اختيار فردي در فرانسه است

يك منبع آگاه درگفتگوبا خبرنگارسياسي "مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت : "روبير حاتم " ملقب به "كوبرا" معاون ايلي حبيقه رئيس نيروهاي فالانژيست بوده و بعدها به فرانسه متواري شده است و در آنجا كتابي از خاطرات خود منتشر كرده و تمام جنايات و اقدامات ايلي حبيقه را در آن شرح داده است.

وي افزود : " كوبرا " مي گويد نواري در اختيار دارد كه در آن صداي 4 ديپلمات ايراني ربوده شده در لبنان در عصر روز ربوده شدن درهنگام بازجويي ضبط شده است و حاضر است اين نواررا درقبال مبلغي در اختيار ايران قرار دهد اما مسئولين كشورمان ادعاهاي " روبير حاتم " ملقب به " كوبرا" را خيال پردازي دانسته و هنوز به دنبال اين نوار نرفته اند.

اين منبع آگاه خاطر نشان كرد : اين نوار مي تواند مطالب مهم و موثري را براي ادامه روند پيگيري سرنوشت 4 ديپلمات ايراني در اختيار ايران قرار دهد.

گفتني است 22 سال از ربوده شدن سيد محسن موسوي، احمد متوسليان، تقي رستگار مقدم و كاظم اخوان توسط نيروهاي فالانژيست كه وابسته به صهيونيست ها بودند مي گذرد و شواهدي موجودحاكي از آن است كه اين 4 ديپلمات به اسرائيل منتقل شده اند و هنوز از سرنوشت آنان هيچ اطلاعي در دست نيست.