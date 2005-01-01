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۱۲ دی ۱۳۸۳، ۹:۳۴

يك منبع آگاه در گفتگو با "مهر" خبر داد:

نوار بازجويي چهار ديپلمات ربوده شده ايراني در اختيار فردي در فرانسه است

معاون سابق ايلي حبيقه فرمانده نيروهاي فالانژيست لبنان، نواري از بازجويي هاي 4 ديپلمات ربوده شده ايراني در عصر روز ربوده شدن در اختيار دارد كه حاضر است آن را در اختيار ايران قرار دهد.

يك منبع آگاه درگفتگوبا خبرنگارسياسي "مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت : "روبير حاتم " ملقب به "كوبرا" معاون ايلي حبيقه رئيس نيروهاي فالانژيست بوده و بعدها به فرانسه متواري شده است و در آنجا كتابي از خاطرات خود منتشر كرده و تمام جنايات و اقدامات ايلي حبيقه را در آن شرح داده است.

وي افزود :  " كوبرا " مي گويد نواري در اختيار دارد كه در آن صداي 4 ديپلمات ايراني ربوده شده در لبنان در عصر روز ربوده شدن درهنگام بازجويي ضبط شده است و حاضر است اين نواررا درقبال مبلغي در اختيار ايران قرار دهد اما مسئولين كشورمان ادعاهاي " روبير حاتم " ملقب به " كوبرا" را خيال پردازي دانسته و هنوز به دنبال اين نوار نرفته اند.

اين منبع آگاه خاطر نشان كرد : اين نوار مي تواند مطالب مهم و موثري را براي ادامه روند پيگيري سرنوشت 4 ديپلمات ايراني در اختيار ايران قرار دهد.

گفتني است 22 سال از ربوده شدن سيد محسن موسوي، احمد متوسليان، تقي رستگار مقدم و كاظم اخوان توسط نيروهاي فالانژيست كه وابسته به صهيونيست ها بودند مي گذرد و شواهدي موجودحاكي از آن است كه اين 4 ديپلمات به اسرائيل منتقل شده اند و هنوز از سرنوشت آنان هيچ اطلاعي در دست نيست.

کد مطلب 144086

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