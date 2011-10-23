پنج خبر کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تیراندازان همدانی مدال طلا و برنز آسیا را کسب کردند.

نوجوانان تیرانداز همدانی با کسب یک طلا، یک نقره و یک برنز به جمع مدال آوران آسیا پیوستند.

در ادامه مسابقات قهرمانی تیراندازی آسیا، تیم‌ملی نوجوانان ایران با ترکیب ساسان شهسواری، مهدی جعفری‌پویا و امین حیدری به ترتیب با 589،588 و581 امتیاز و در مجموع 1758 امتیاز، مدال طلای تیمی این رشته را برای نخستین بار کسب کردند.

تیم‌های هند و تایوان با 1757 و 1735 امتیاز رتبه‌های بعدی را به دست آوردند.

در قسمت انفرادی این ماده نیز مهدی جعفری‌پویا با 689 و ساسان شهسواری با 688 امتیاز روی سکوی دوم و سوم ایستادند و مدال‌های نقره و برنز آسیا را به‌گردن آویختند.

تیرانداز چینی در این رشته با کسب 690 امتیاز روی سکوی نخست ایستاد.

قضاوت داوران همدانی در جام حذفی

دو داور همدانی جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور را قضاوت می کنند

جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور روز سه شنبه این هفته پیگری خواهد شد و مهدی الوندی به عنوان کمک داور دیدار داماش گیلان و نفت تهران حضور خواهد داشت و داوری این دیدار بر عهده محسن قهرمانی خواهد بود.

همچنین مصطفی فراهانی دیگر داور است.

مرحله شانزدهم جام حذفی سه شنبه سوم آبان برگزار می شود.

تجلیل از 350 ورزشکار و مدال‌آور ورزشی در رزن

350 نفر از ورزشکاران و مدال‌آوران رشته‌های مختلف ورزشی شهرستان رزن تجلیل شدند.

نماینده مردم شهرستان رزن در مجلس شورای اسلامی در این آیین اظهار داشت: در چند سال گذشته دولت و مجلس در تخصیص بودجه اعتبار به ورزش مصمم بوده اند و این روند در اجرای برنامه پنجم شتاب بیشتری می‌گیرد.

مهدی مفتح افزود: افزایش تعداد اماکن ورزشی از شش مورد به 11 مورد، سالن ورزشی سرپوشیده از دو به هشت مورد و تعداد باشگاه‌های ورزشی خصوصی از پنج مورد به 11 مورد در رزن نشانه عزم مسئولان برای توسعه فضاهای ورزشی در این شهرستان است.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور نیز توسعه ورزش‌های همگانی و توجه ورزش در استان‌ها و تکمیل فضاهای آموزشی را از مهمترین برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد.

علی ترکاشوند عنوان کرد: داشتن جامعه سالم و بانشاط در گرو توجه به ورزش و جوانان است.

تیم تیراندازی با کمان همدان نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور شد

تیم های ریکرو و کامپوند مردان در مسابقات قهرمانی کشور به مقام دوم رسیدند.

تیم ریکرو همدان متشکل از ساسان رضوی مشعوف، مجید بابایی مجد، محمد فرمانی، مهدی گلزاریان پور و بهرام تیمورزاده با 14 تیم با هم به رقابت پرداختند که در پایان به نایب قهرمانی رسیدند.

تیم کامپوند نیز متشکل از امین صفدری، سروش کی منش، جابرخوش کرد و اسماعیل عبادی در رقابت با هفت تیم به نایب قهرمانی دست یافت.

کشتی گیران همدان به اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان دعوت شدند

وحید شاه محمدی، مهران میرزایی و مهدی گنبدانی از کشتی گیران جوان استان همدان به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند.

اردوی آمادگی تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشور به مدت 10 روز در آکادمی تیم های ملی تهران برگزار می شود.