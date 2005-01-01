دفتر سازمان حج 24 ساعته در فرودگاه آماده خدمات دهي به زايران است

علي ليالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اينكه هنگام اعزام و شروع پروازهاي حج تمتع يكسري مشكلات و سوالاتي در خصوص ساعت پروازها ، كاروان ، بار و .. براي زايران بوجود مي آيد به همين دليل از سوي سازمان حج و زيارت دفتر نمايندگي در فرودگاه داير شده و امسال 24 ساعته به زايران خدمات ارايه مي دهد.

وي افزود: اين دفتر به منظور راهنمايي زايران ، كنترل و ساماندهي امر حج و اعزامها ، به موقع آمدن كلروانها و رفع مشكلات زايران داير شده است.

وي در خصوص تعداد زايران اعزامي خاطر نشان كرد: اعزام حدود 98 هزارزاير از سراسر كشور از روز 7 ديماه آغاز شده و روزانه 5 هزار نفر از فرودگاههاي استانهاي مختلف و همچنين در حدود 2 هزار نفر از استان تهران به حج تمتع اعزام مي شوند البته ممكن است اين ارقام با توجه به تعداد پروازها تغيير پيداكند.

مدير سازمان حج و زيارت استان تهران تاكيد كرد: در مجموع امسال 40 هزار زاير از فرودگاه مهر آباد به حج اعزام خواهند شد و همچنين پروازها در تاريخ 26 ديماه به پايان مي رسد.

ليالي گفت: پس از گذشت چند روز از شروع پروازها تاكنون مشكلي در ارتباط با تاخير زمان و تغيير ساعت پروازها بوجود نيامده است .