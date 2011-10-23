به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح یکشنبه در جلسه انجمن برنج مازندران در استانداری افزود: با اجرای این طرح، تمامی مشکلات کشاورزان و تولیدکنندگان محصول استرات‍‍ژیک برنج در حوزه خرید تضمینی و واردات رفع می شود.



وی اظهار داشت: هنوز داستان برنج کیفی و پرمحصول گفتمان مشترک بین تاجر و بازرگان نشده که امیدواریم با نهایی شدن آن در سالهای برنامه پنجم توسعه به نتیجه مثبتی برسد.



استاندار مازندران با اشاره به اینکه برنج استانهای شمالی ایران در طی سالیان متمادی به عنوان بهترین محصول صادراتی در کشورهای همسایه عرضه می شد، تصریح کرد: به دلیل برخی ملاحظات ایجاد شده، متاسفانه بازار کشور در برهه ای از سال به محل عرضه برنج وارداتی مبدل شده است.



طاهایی با بیان اینکه بازرگانی باید در خدمت تولید بوده تا اقتصاد کشاورزی شکوفا شود، یادآور شد: با این اقدام جلوی بسیاری از واردات محصولات کشاورزی به داخل کشور گرفته می شود.



استاندار مازندران با اشاره به اینکه وزارت جهادکشاورزی، ابزار حمایتی برای خرید تضمینی برنج باید لحاظ کند، افزود: باید در روند اجرای طرحهای حمایتی بخش تولید کشاورزی مازندران توجه بیشتری شود.



طاهایی در ادامه با اشاره به اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها در استان افزود: مازنیها ماهانه 140 میلیارد تومان یارانه دریافت می کنند که این رقم معادل نیمی از بودجه یکساله استان مازندران است.



وی با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه ها سامانه اقتصاد و توسعه است، افزود: با اجرای قانون فضای کسب و کار بهینه می شود.



طاهایی در پایان از آمادگی مازندران برای میزبانی پانزدهمین همایش ملی برنج کشور در سالجاری خبر داد.