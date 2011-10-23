به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلیمانی اظهار داشت: با اتمام و تکمیل دو کیلومتر جاده جدید در مسیر ایلام- دره شهر(میش خاص) 3 پیچ پرحادثه دیگر در این مسیر حذف شده است.

وی بیان داشت: برای این پروژه به طول دو کیلومتر واقع در 15 کیلومتری مسیر ایلام- دره شهر، بیش از 400 هزار مترمکعب عملیات خاکبرداری، 85 هزار مترمکعب خاکریزی و 8 دستگاه پل اجرا شده است.

سلیمانی عنوان کرد: همچنین در ادامه این پروژه و به منظور حذف نقاط پرحادثه و ارتقای فنی مسیر، احداث شش کیلومتر جاده جدید شامل تقاطع غیرهمسطح سه راهی ملکشاهی نیز در این محور در دست اقدام است.

وی تصریح کرد: هم اکنون در کلیه محورهای ایلام رفع نقاط حادثه خیز در دستور کار قرار دارد.

