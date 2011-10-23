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۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

"هنر نقالی در ایران" وارد بازار کتاب شد

"هنر نقالی در ایران" وارد بازار کتاب شد

کتاب"هنر نقالی در ایران" نوشته سهیلا نجم و به همت موسسه فرهنگستان هنر وارد بازار کتاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "هنر نقالی در ایران" نوشته سهیلا نجم از سوی انتشارات فرهنگستان هنر وارد بازار کتاب شد. این کتاب با هدف معرفی جامع هنر و تکنیک نقالی در ایران و چگونگی بهره‌گیری از این هنر و مناسب روز شدن اشکال مختلف آن منتشر شده است.

کتاب "هنر نقالی در ایران" که در نه فصل تدوین شده شامل مطالبی درباره تعریف نقل، نقال و نقالی، تاریخچه و انواع نقالی در ایران، نقالی مذهبی، نقالی منطقه‌ای، نقالی حماسی، جنبه‌های نمایشی و تکنیک‌های کلامی و بدنی نقالی، مکان و فضای صحنه‌ای در نقالی حماسی است.

این کتاب مصور در 460 صفحه، در قطع وزیری در 1500 نسخه و به قیمت 120000 ریال از سوی مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری فرهنگستان منتشر شده و در بازار کتاب موجود است.
 

کد مطلب 1440877

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