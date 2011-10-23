مسعود میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پیش بینی می شود در سال جاری 165 هزار تن سیب زمین در ین استان تولید شود، اظهار داشت: سطح زیر کشت سیب زمینی در این استان پنج هزار هکتار است.

وی افزود: در سال گذشته تولید سیب زمین در استان 145 هزار تن بوده است که در سال جاری تولید سیب زمین در این استان 114 درصد رشد داشته است.

معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در استان مصرف سیب زمینی 50 هزار تن است، بیان داشت: از این میزان مصرف سیب زمینی 30 هزار تن مصرف خوراکی و 25 هزار تن مصرف بذری است.

وی با بیان اینکه 90 هزار تن بذر خوراکی و بذری به استانهای همجوار صادر شده است، اذعان داشت: 35 هزار تن سیب زمینی به استان های اردبیل، همدان، اصفهان، بوشهر و خوزستان صادر شده است.