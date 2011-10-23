اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، 9 ورزشکارملی پوش قایقرانی رویینگ آذربایجان غربی که موفق به کسب یک مدال طلا و شش برنز از سری مسابقات رویینگ قهرمانی آسیا در کره جنوبی شده بودند، همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور در اداره کل ورزش و جوانان با علی ملااحمدی دیدار و گفتگو کرد.

علی ملا احمدی مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی در این دیدار ضمن تقدیر از موفقیتهای غرور آفرین ورزشکاران شایسته در تورنمنت های مختلف اعم از آسیایی، بین المللی و جهانی آن را نشانه وحدت و همدلی مجموعه هیئت قایقرانی دانست و ابراز امیدواری کرد: با نتایج بدست آمده توسط جوانان غیور آذربایجان غربی در این تورنمنتها شاهد کسب سهمیه المپیک در آینده باشیم.

در ادامه این دیدار عباس شادمان، رئیس هیئت قایقرانی آذربایجان غربی به ارائه گزارش از عملکرد هیئت قایقرانی و ملی پوشان استان در رقابتهای مختلف به خصوص مسابقات آسیایی کره جنوبی پرداخت ودر پایان ملی پوشان قایقرانی استان به ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

دیدار فرماندهی قرارگاه عملیاتی شمال غرب ارتش با مدیرکل ورزش و جوانان

فرماندهی قرارگاه عملیاتی شمالغرب ارتش به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با مدیرکل ورزش و جوانان استان دیدار و گفتگو کرد.

امیر سرتیپ حشمت الله ملکیان فرماندهی قرارگاه عملیاتی شمالغرب ارتش و تنی چند از فرماندهان و مسئولان ورزشی قرارگاه همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور در اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی با علی ملااحمدی مدیر کل ورزش و جوانان دیدار و گفتگو کرد.

امیر ملکیان ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش به جامعه بزرگ ورزشی و جوانان استان موفقیتهای ارزشمند ورزشی استان در میادین مختلف بین المللی، آسیایی و جهانی و کسب افتخارات متعدد و نیز میزبانی های شایسته چندین تورنمنت و رویداد مهم ورزشی را نشان از جهش فزایده ورزش استان در طی چند سال گذشته دانست و ابراز امیدواری کرد: که این توفیقات ارزشمند با درایت و همت مجموعه ورزش و جوانان تداوم یابد.

برگزاری همایش بزرگ موتور سواری و اتومبیلرانی در ارومیه

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی آذربایجان غربی، همایش بزرگ موتور سواری و اتومبیلرانی در ارومیه را برگزار کرد.

اولین همایش اتومبیلهای کلاسیک، آفروید، RC و اتومبیلهای خاص در دهکده چی چست و مجتمع ورزشی امیران با شرکت 80 اتومبیلران از شهرستان های خوی، ارومیه، مهابا ، میاندوآب و نقده برگزار شد.

همچنین یک دوره مسابقات موتور سواری در بخش کراس و ریس همراه با حرکات نمایشی با حضور 18 موتور سوار از شهرهای خوی، سلماس، ارومیه، نقده، مهاباد و میاندوآب با حضور مدیرکل ورزش و جوانان، رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان ارومیه و علاقه مندان این رشته برگزار شد.

در پایان این همایش صالح خورشیدی با موتور 450 سی سی هوندا از ارومیه، بهزاد قربان زاده با موتور 250 سی سی هوندا از ارومیه و وحید صالحی با موتور 250 سی سی هوندا از میاندوآب به ترتیب به مقام های اول تا سوم این دوره از مسابقات نائل آمده و مورد تجلیل قرار گرفتند.