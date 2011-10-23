به گزارش خبرگزاری مهر، در این قسمت از مجموعه کتاب دا که ساعت 19:35 روی آنتن میرود، شهادت پدر زهرا و مراسم خاکسپاریاش توسط شبنم قلی خانی روایت میشود.
مجموعه "دا" به تهیه کنندگی علی تقی پور و کارگردانی سینا عطائیان، در ۱۲۰ قسمت ۱۵ دقیقهای با گویندگی 55 نفر از زنان هنرمند کشور، برای پخش در ساعت 19:50 روزهای روزهای یکشنبه و سهشنبه در حال تولید و آماده سازی است و این هفته به طور استثنا در ساعت 19:35 روزهای دوشنبه و چهارشنبه در جدول پخش شبکه اول سیما قرار گرفته است.
تعدادی از هنرمندان زن از جمله پریوش نظریه، بهناز جعفری، افسانه بایگان، شقایق فراهانی، نیوشا ضیعمی، شبنم قلی خانی، فریبا کامران و... روایت داستان این مجموعه را به عهده دارند.
این برنامه بر اساس کتاب پرفروش "دا" مجموعه خاطرات سیده زهرا حسینی و به اهتمام سیده اعظم حسینی ساخته شده و سایر عوامل آن عبارتند از سرپرست متحرک سازی: میثم حسینی، گروه تصویرساز: عاطفه مجیدینژاد، آرش میرهادینژاد، مژده توحیدی و فاطمه فخرایی منش، آهنگساز تیتراژ: طاها و رضا شجاع نوری.
