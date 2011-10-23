به گزارش خبرگزاری مهر، رستگار یوسفی، فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی در جلسه امروز شورای اداری شهرستان ثلاث باباجانی گفت: در طرح سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰ شهرستان ثلاث باباجانی 56 نفر در 26 حوزه شهری و روستایی کار آمارگیری را انجام می دهد.

یوسفی با اشاره به فراهم بودن تمام امکانات و تجهیزات برای اجرای هرچه بهتر برگزار کردن این طرح، تصریح کرد: مردم با ارائه اطلاعات و آمار دقیق و صحیح به سئوالات پرسشگران در طرح سرشماری همکاری لازم را داشته باشند.

فرماندار ثلاث باباجانی با تاکید بر اهمیت اطلاعات و آمار دقیق برای برنامه ریزی‌های کلان کشوری، افزود: اطلاعات کافی از وضع موجود برای تقسیم بودجه، چشم اندازه 20 ساله و برنامه پنجم دولت و تصمیم گیری‌های بعدی بسیار موثر و کارساز است.

وی تاکید کرد: فاصله زمان سرشماری از 10 سال به 5 سال کاهش یافته و سرشماری نفوس و مسکن خیلی از شاخص ها را مشخص و ظرفیت ها را معلوم می‌کند.

رستگار یوسفی در پایان طرح سرشماری نفوس و مسکن را طرحی مهم خواند و هم‌اندیشی و همکاری همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی شهرستان را در اجرای مطلوب طرح خواستار شد.