کشت دوم برنج در 60 هزار هکتار اراضی شالیزاری مازندران انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی صبح یکشنبه در جلسه انجمن برنج مازندران در استانداری افزود: مازندران در حوزه تحقیقات و تولید برنج در کشور پیشرو است.



وی اظهار داشت: وضعیت برداشت محصول برنج در سطح اراضی کشاورزی مازندران از سطح بالایی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است.



رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اشاره به اینکه چاره اندیشی مناسبی برای ثبات بازار برنج صورت گیرد، تصریح کرد: ارقام محلی با قیمت خوبی باید از کشاورزان خریداری تا برای شالیکار امیدوار کننده باشد.



عظیمی با بیان اینکه با تولید برنج پرمحصول باید برای قیمت تضمینی آن برنامه ریزی کرد، یادآور شد: هم اکنون سرانه مصرف برنج در دنیا روند افزایشی دارد.



وی با اعلام اینکه روند بی رویه واردات برنج در کشور، بر پیکره تولید کشاورزان مازندران لطمه وارد آورده است، افزود: پرداخت به موقع برنج تضمینی از کشاورزان باید مدنظر مسئولان امر قرار گیرد.



عظیمی در عین حال از روند کاهشی تولید برنج در دنیا به واسطه تغییرات آب و هوایی و طبیعی ابراز نگرانی کرد و گفت: در آینده ای نه چندان دور کشور صادرکننده برنج در دنیا نخواهیم داشت.



وی افزود: مازندرانیها سالانه 42 درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می کنند.



مازندران قطب تولید برنج کشور است.