به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلیمانی ظهر شنبه در نشست مشترک این فدراسیون با هیئت اسکواش استان البرز، بر اختصاص اعتبارات از سوی وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد و اظهار داشت: این وزات خانه برای ترویج ورزش اسکواش نقش حیاتی را به خصوص در بحث خرید تجهیزات ایفا می کند.

وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته به ورزش اسکواش بودجه خرید تجهیزات اختصاص نیافته است، افزود: در این زمینه ما با کسب درآمد نیاز استان ها را تا حدودی براآورده کرده ایم.

این مسئول عنوان کرد: استعدادیابی و قهرمان پروری باید در هیئت های اسکواش استان ها نهادینه شود.

سلیمانی ادامه داد: در روزهای سخت ورزش که سازمان تبدیل به وزارتخانه شد، هیئات اسکواش استان روی پای خود ایستادند و باعث بروز خلاقیت در ورزش اسکواش شدند که این مهم موجب استقبال بیشترمردم و حضور آنها برای فراگیری این ورزش شده است.

رئیس فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران از همکاری شهرداران در ترویج ورزش اسکواش و احداث کورت های اسکواش به خصوص در شهر تهران تشکر و عنوان کرد: بودجه امسال فدراسیون اسکواش افزایش یافته است اما پاسخگوی اجرای کامل برنامه ها و نیازهای این ورزش که به سرعت روند رو به رشد را به خود گرفته است، نیست.

سلیمانی افزود: تعامل استانها با یکدیگربرای ترویج این ورزش در حال حاضر افزایش یافته است و هیئت ها در استانها اقدامات مطلوبی را در این زمینه انجام داده اند که در این زمینه می توان به جذب حامیان مالی، ساخت سالن های اسکواش، لیگ های داخلی و مسابقات چند جانبه وتبادل مربی اشاره کرد.

وی اعلام کرد: در راستای ترویج ورزش اسکواش در کشور باید از افراد متخصص و کارشناس استفاده کرد تا بتوان به نقاط ایده آل رسید.

این مسئول هدف از برگزاری این نشست را انعقاد پروتکل بین فدراسیون و هیئت اسکواش استان البرز عنوان کرد و اظهار داشت: در این زمینه اقدامات و فعالیت ها با دیدگاه برنامه ای انجام گیرد.

احداث و تجهیز کورت اسکواش در البرز با جدیت پیگیری شود

در ادامه این نشست دبیرسازمان لیگ اسکواش و کارشناس این ورزش طی سخنانی با اشاره به فعالیت مطلوب هیئت اسکواش استان البرز طی چند ماه گذشته اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود و ایجاد ارتباط و تعامل با هیئت های استانهای کشور تا حدودی مشکلات مربوط به هیئات برطرف شده است.

کسری غفوری افزود: در این زمینه طبق چشم انداز تدوین شده، مأموریت هایی به این هیئت ها ابلاغ شده است که باید تا پایان شهریورماه سال 91 به اتمام برسانند.

قائم مقام فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: در این زمینه هیئت اسکواش استان البرز باید تا پایان شهریورماه سال آینده بحث احداث و تجهیز کورت های اسکواش در استان را به جدیت پیگیری کند.

لزوم راه اندازی مدرسه اسکواش در البرز

وی یادآور شد: راه اندازی هیئت اسکواش در شهرستانهای استان، راه اندازی پنج دیوارک اسکواش در مهدکودک ها، راه اندازی پنح دیواره اسکواش ایرانی در استان،،ترویج ورزش اسکواش در سه مدرسه ابتدایی استان،‌ بیمه کردن 100 ورزشکار،

حضور یک تیم اسکواش از الرز در لیگ سال 91، راه اندازی مدرسه اسکواش نونهالان و نوجوانان با وضعیت 25 نفر بین 6 تا 14 سال، ارتقای سطح مربیان به تعداد 10 مربی سطح یک ملی از جمله وظایف هیئت است.

غفوری ادامه داد:‌ ارتقای سطح داوری به تعداد پنج نفر، میزبانی مسابقات چند جانبه، برگزاری اردوی مشترک با استانهای همجوار، حضور نخبگان در طرح نخبه یابی و معرفی نفرات در طرح الماس از جمله وظایف این هیئت طی سال جاری و شش ماهه نخست سال آینده است.