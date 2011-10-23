به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه نشستهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از روز 3 آبان آغاز و تا 20 دی ماه با سخنرانی صاحبنظران این عرصه ادامه دارد. هر نشست به همراه یک ساعت پرسش و پاسخ آزاد برگزار می شود.

نخستین نشست از این مجموعه با سخنرانی دکتر حسین عیوضلو استاد اقتصاد با محوریت تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ضرورت شناختی دوباره از چیستی اقتصاد اسلامی روز سه شنبه 3 آبان ماه برگزار می شود.

دکتر مرتضی عزتی استاد اقتصاد، مبانی و ممیزات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را روز سه شنبه 10 آبن ماه بررسی می کند و حجت الاسلام میرمعزی کارشناس فقه و اقتصاد نیز روز سه شنبه 15 آبان ماه با محوریت تأملات در وجه اسلامیت الگوی پیشرفت در حوزه های معرفت شناختی، هستی شناختی، فقه و اخلاق اسلامی سخنرانی می کند.

دکتر غلامرضا اعوانی فیلسوف حوزه فلسفه غرب و فلسفه اسلامی نیز از دیگر سخنرانهایی است که روز سه شنبه 22 آذر ماه بایستگی های توسعه و ضرورت درک مقدماتی در باب انقطاع دین و دنیا در عصر جدید، بستر پیدایش علوم جدید غربی و استقلال علم تجربی از علم الهی، عقل معاد و عقل معاش و همچنین حکمت الهی و فلسفه را مورد توجه خواهد داد.

تمام این نشستها در ساعت 15 و در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی ، تقاطع جلال آل احمد برگزار می شوند. اطلاعات بیشتر در مورد دیگر نشستها و سخنرانیها نیز از طریق این دانشکده قابل دریافت است .