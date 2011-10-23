به گزارش خبرنگار مهر، بهروز جعفری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ظهر امروز یکشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه غیر علنی صبح امروز نمایندگان با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در این جلسه موضوعاتی نظیر حضور ایران در نمایشگاه فرانکفورت و ممیزی کتاب مطرح نشد البته ممکن است این مباحث در جلسه بعدازظهر کمیسیون فرهنگی مطرح شود.

وی با بیان اینکه در جلسه غیر علنی مجلس با وزیر ارشاد موضوعاتی پیرامون سینما مطرح شد، گفت: نمایندگان در این جلسه غیر علنی مطرح کردند که برخی فیلم های سینمایی نامناسب و دیالوگ های خوبی ندارند و حتی از چند فیلم اسم بردند که در دوره اصلاحات هم مجوز نگرفته بود اما در دوره دولت فعلی موفق به گرفتن مجوز شده بودند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه موضوع عفاف و حجاب و سیاست های کلی فرهنگی هم در این جلسه مطرح شد، گفت: حداد عادل در این جلسه مطرح کرد که سیاست های کلی فرهنگی نظام را مقام معظم رهبری مطرح می کنند و هیچکس حق سیاستگذاری در این زمینه را ندارد.

وی ادامه داد: اعتراض دیگر نمایندگان این بود که تا وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد چرا باید اسفندیار رحیم مشایی رئیس کمیسیون فرهنگی دولت باشد.

جعفری ادامه داد: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در جواب این اعتراض گفت که سیاستگذاری کلی فرهنگ در کمیسیون فرهنگی دولت انجام نمی شود البته صلاحدید دولت این بوده که مشایی رئیس کمیسیون فرهنگی دولت باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به سخنان لاریجانی در این جلسه گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی از وزیر ارشاد درخواست کرد در خصوص ماهواره ها فکری شود.