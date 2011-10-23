حمل و نقل کرمان رتبه اول رسیدگی به تخلفات را کسب کرد

مسعود جمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حمل و نقل و پایانه های کرمان از سوی دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور به عنوان رتبه اول در زمینه برخورد با تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل جاده ای معرفی شد.
وی ادامه داد: میزان تخلفات حمل و نقلی طی شش ماهه نخست سال جاری در استان کرمان نسبت به دوره مشابه سال قبل 20 درصد کاهش یافته است.
جمیلی گفت: این انتخاب با توجه به اقدامات صورت گرفته در خصوص ارتقاء سطح آگاهی عمومی و فنی رانندگان حرفه ای و شرکتها و موسسات حمل و نقل جاده ای صورت گرفته است.
این مسئول گفت: عدم رعایت مقررات و بخشنامههای اداره کل حمل و نقل و پایانهها، صدور بارنامه و صورت وضعیت برای رانندگان فاقد صلاحیت، عدم پرداخت حقوق دولت، نداشتن کارت معاینه فنی کامیونها و اتوبوسهای تحت پوشش، مهار نامناسب بار کامیونهای تحت پوشش شرکتهای مورد نظر در جادهها را از جمله تخلفات شرکتهاست.
جمیلی تصریح کرد: حمل ونقل و پایانه های استان کرمان طی سال گذشته تخلفات 103 شرکت و موسسه حمل و نقلی استان کرمان را شناسایی و مورد رسیدگی قرار داد.
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