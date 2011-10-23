رقابت ۲۱ اثر ویدیویی بلند در جشنواره فیلم کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخش از مسابقه سینمای ایران، ۲۱ اثر ویدیویی بلند رقابت میکنند. فیلمهای "آذر" به کارگردانی فرزاد موتمن، "بچه تهران" کامبوزیا پرتوی، "پدری به رنگ خورشید" کرامت پورشهسواری، " توریست" احسان عبدی پور، "جاگور و دوستان" لاله صبوری، "جایزهای برای او" مهدی رضازاده،"حج پاکان"هادی رحیمی، "خدا جیرجیرک ها را دوست دارد" مجید اسماعیلی، "خشت بهشت"مجید اسماعیلی.
"خواب نرگس"مریم فتحیفر، "دوستان خوب" فریدون حسنپور، "دویدن برای پشیمانی"سیدجلال دهقان اشکوری، "سروناز"حسین قاسمی جامی، "شاه کلید"حسین تبریزی، "شب نشینی"غلامرضا رمضانی، "شما پلیسید"عاطفه خادم الرضا، "کفشهای پاره"وحید پاکزاد، "کلاس سوم ب"غلامرضا رمضانی، "گردنه"سعید پورشعبانی، "یک اشتباه کوچولو" افسانه منادی و"یکی بود یکی نبود"عاطفه خادم الرضا در این بخش از جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان رقابت میکنند.
- فیلم سینمایی "مرغی در جنگل" ساخته سیونگ یوه از کشور کره جنوبی در بخش مسابقه بین الملل جشنواره فیلم کودک روی پرده میرود. این انیمیشن در قالبی فانتزی به روایت زندگی پرنده ای میپردازد که از زندگی روزمره خسته شده و سعی میکند با فرار از قفس خود را از این رخوت رها کند.
