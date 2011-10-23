حسین منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی این تیم برابر صنعت نفت آبادان در هفته یازدهم لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه بازیکنان ما در عمل ثابت کردند که روز به روز بهتر شده و این پیروزی آغاز راه آنها برای عبور از بحران فعلی است.

وی ادامه داد: نفرات تیم در این بازی با تمام توان برای پیروزی تلاش کردند و سنگ تمام گذاشتند. ضمن اینکه اصغر شرفی هم به خوبی از بازیکنان جوان استفاده کرد تا بتوانیم در این بازی مهم، برابر تیم مطرح صنعت نفت آبادان به پیروزی دست یابیم.

مدیرعامل باشگاه مس سرچشمه کرمان در مورد دیدار این تیم در مسابقات جام حذفی برابر صنایع اراک خاطرنشان کرد: با تیم دوم به اراک می‌رویم زیرا قصد نداریم مسابقات جام حذفی را جدی بگیریم. این بهترین فرصت برای استراحت بازیکنان اصلی است، همچنین بازیکنان ذخیره فرصت پیدا می‌کنند تا توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند.

وی در مورد دیدار حساس هفته‌آینده تیم مس برابر استقلال در ورزشگاه آزادی اظهار داشت: در فوتبال ما هیچ چیز غیر ممکن نیست. وقتی ملوان می‌تواند 4 گل به استقلال بزند، با تمام احترامی که برای کادرفنی و بازیکنان این تیم قائل هستم، باید بگویم، ما هم می‌توانیم در تهران برابر این تیم نتیجه خوبی را کسب کنیم.

منصوری در پایان با اشاره به اینکه تیمش به فکر شگفتی‌ برابر استقلال است، گفت: بسیار امیدواریم در بازی‌های آینده، نتایج مدنظرمان را کسب کرده و از قعر جدول فاصله بگیریم. مطمئن باشید با ادامه این روند رو به رشدی که داریم، مس قطعا در لیگ برتر می‌ماند.

دیدار تیم‌های فوتبال مس سرچشمه کرمان و صنعت نفت آبادان در هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که شنبه شب برگزار شد، با برتری 2 بر یک تیم مس به پایان رسید.