به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی مسعودی نژاد صبح یکشنبه در بازدید دبیر و اعضای کار گروه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از دبیرستان اژدرافشار طرقبه اظهار کرد: امضاء این میثاق نامه با همکاری شورای عفاف و حجاب آموزش و پرورش در 100 مدرسه در کلیه مقاطع به اجرا در می آید.

وی اظهارداشت: از مجموع دانش آموزان شرکت کننده در این طرح 9 هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل هستند.

مسعودی نژاد افزود: 55 درصد از جمعیت دانش آموزی شهرستان را پسران و بقیه را دختران تشکیل می دهند و جوان ترین بخش دانش آموزان استان در طرقبه شاندیز است.

مدیر آموزش و پرورش طرقبه شاندیز گفت: با توجه به جوان بودن بخش دانش آموزی حساسیت مضاعفی بر روی این بخش در مجموعه آموزشی وجود دارد.

وی بیان کرد: با این حال نگران آینده دانش آموزان این شهرستان به دلیل وجود گردشگران مختلف هستیم و معتقدیم دانش آموزان بیشترین تاثیر پذیری را از آنان دارند.

اعضای ستاد ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شهرستان طرقبه شاندیز مرکب از نمایندگانی از فرمانداری، تبلیغات اسلامی، دفتر امام جمعه و معتمدین هرروز به مراکز فعال دولتی و خصوصی مراجعه کرده و درموضوع ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را مورد ارزیابی قرارمی دهند.