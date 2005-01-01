انتخابات رياست جمهوري و مياندوره اي مجلس همزمان برگزار مي شود // در بابلسر انتخابات برگزار نخواهد شد

سيد محمد جهرمي ، درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر با اعلام اينكه شوراي نگهبان با سومين تاريخ پيشنهادي وزارت كشور براي برگزاري انتخابات موافقت كرده است ، گفت : انتخابات در حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار برگزار نخواهد شد مگر اينكه تا آن تاريخ مجلس تصميم ديگري بگيرد .



پيشتر وزارت كشور در دونوبت 23و 30 ارديبهشت ماه را براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجلس اعلام كرده بود .



جهانبخش خانجاني سخنگوي وزارت كشور در خصوص سومين تاريخ پيشنهادي به خبرنگار مهر گفت : زمينه هاي حضور مردمي رابررسي كرديم و 27 خرداد ماه را به شوراي نگهبان پيشنهاد داديم .



طبق قانون انتخابات مياندوره اي مجلس بايد 7 ماه پس از برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار شود اما به دليل اختلاف شوراي نگهبان و وزارت كشوربرسر انتخابات حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار مردم حوزه هاي انتخابيه بم، گرمسار، ايرانشهر، قزوين، مرند وجلفا، شيراز،گچساران و ايلام در اين انتخابات با تاخيري 15 ماهه نمايندگان خود را به مجلس مي فرستند .

