۱۲ دی ۱۳۸۳، ۹:۴۳

جهرمي معاون اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان در گفتگو با مهر :

انتخابات رياست جمهوري و مياندوره اي مجلس همزمان برگزار مي شود // در بابلسر انتخابات برگزار نخواهد شد

محمد جهرمي معاون اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان گفت : انتخابات مياندوره اي مجلس در 9 حوزه انتخابيه همزمان با انتخابات رياست جمهوري در 27 خرداد ماه برگزار خواهد شد .

سيد محمد جهرمي ، درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر با اعلام اينكه شوراي نگهبان با سومين تاريخ پيشنهادي وزارت كشور براي برگزاري انتخابات موافقت كرده است ، گفت : انتخابات در حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار برگزار نخواهد شد مگر اينكه تا آن تاريخ مجلس تصميم ديگري بگيرد .

پيشتر وزارت كشور در دونوبت 23و 30 ارديبهشت ماه را براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجلس اعلام كرده بود .

جهانبخش خانجاني سخنگوي وزارت كشور در خصوص سومين تاريخ پيشنهادي به خبرنگار مهر گفت : زمينه هاي حضور مردمي رابررسي كرديم و 27 خرداد ماه را به شوراي نگهبان پيشنهاد داديم .

طبق قانون انتخابات مياندوره اي مجلس بايد 7 ماه پس از برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار شود اما به دليل اختلاف شوراي نگهبان و وزارت كشوربرسر انتخابات حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار مردم حوزه هاي انتخابيه بم، گرمسار، ايرانشهر، قزوين، مرند وجلفا، شيراز،گچساران و ايلام در اين انتخابات با تاخيري 15 ماهه نمايندگان خود را به مجلس مي فرستند .

