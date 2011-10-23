ثبت 470هزار سبقت غیرمجاز و دو میلیون و ششصد هزار نمره منفی

سرهنگ مرتضی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی از دهم اردیبهشت تا کنون 472هزار و 826 سبقت غیرمجاز به ثبت رسیده است که برای این تخلف دو میلیون و 615 هزار و 50 نمره منفی به رانندگان متخلف تعلق گرفته است. همچنین 211 هزار و 37 عبور از محل ممنوع نیز توسط ماموران اعمال قانون شده و 932 هزار و 580 نمره منفی در این رابطه به متخلفان تعلق گرفت.

وی ادامه داد: تجاوز به چپ از خط وسط با 171 هزار و 346 مورد در رتبه سوم تخلفات قرار گرفته است و در این رابطه 973 و 126 نمره منفی تاکنون برای رانندگان در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور از شهروندان خواست تا خلافی خودروی خود را به صورت ماهانه رصد کرده کنند. همچنین رانندگان می توانند با ارسال شماره درج شده پشت کارت خودرو به شماره 300005151 از میزان مبلغ تخلفات مطلع شوند.

دهقان تاکید کرد: با ارسال شماره گواهینامه به این شماره میزان نمره منفی رانندگان برای آنها ارسال می شود.

وی هجدهم آذرماه را آخرین زمان پرداخت جریمه های بخشوده اعلام کرد و افزود: رانندگان تا این روز مهلت دارند جریمه های رانندگی خود را که اضافه کرد آن تا پایان سال 89 بخشییه شده است بپردازند. در غیر این صورت اضافه دیرکرد جریمه بعد از این تاریخ باردیگر برای رانندگان محاسبه می‌شود.