دو بانوی ایلامی به مسابقات آسیایی اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، "نسا پاریاب" در رشته تفنگ و "محدثه لطفی" در رشته تپانچه بادی به ترتیب در رده های سنی نوجوانان و جوانان به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شدند.

این دو بانوی شایسته ایلامی قبلاً به دلیل درخشش در مسابقات قهرمانی کشور به عضویت تیم ملی کشورمان درآمده بودند.

مسابقات قهرمانی آسیا در کشور کویت برگزار می شود.

یک دوره مسابقه موی تای قهرمانی استان با شرکت 60 نفر از تیمهای ایوان، آبدانان و ایلام در دو بخش مبارزات آماتور کلاس C و هنرهای فردی در محل سالن 17 شهریور شهر ایلام برگزار شد که در پایان این دوره از مسابقات تیم ایلام موفق شد عنوان اول را به دست آورد و تیمهای آبدانان و ایوان دوم و سوم شدند.

از سوی فدراسیون فوتبال کشورمان از خانم مریم نامی برای حضور در سومین مرحله آمادگی تیم ملی فوتبال بانوان رده سنی 16 سال به مدت 6 روز در تهران برگزار می شود، دعوت شد.