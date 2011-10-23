به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نقوی افزود: پروژه مهر استان همدان توسط بازرسان وزارت آموزش و پرورش به مدت یک هفته مورد ارزیابی قرار گرفت و از مجموع 100 امتیاز با کسب 93 و نیم امتیاز به همراه پنج استان دیگر رتبه عالی را به دست آورد.

وی اضافه کرد: آموزش و پرورش استان همدان در طرح پروژه مهر در سال گذشته با کسب 91 امتیاز رتبه بسیار خوب را کسب کرده بود.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش همدان اظهار داشت: همدان با تشکیل ستاد پروژه مهر در اداره کل و 19 ستاد در سایر مناطق و شهرستان ها و تشکیل ستاد مهر در مدارس کار خود را از خرداد ماه امسال آغاز کرد.

نقوی افزود: آموزش و پرورش همدان برای اجرای پروژه مهر با پنج کمیته تعمیر و تجهیز، توجیه و تبلیغ، ساماندهی فضاهای آموزشی، انتصابات و نظارت و ارزشیابی فعالیت خود ادامه داد.

وی با بیان اینکه اجرایی شدن نظام آموزشی به صورت 633 در سال تحصیلی آینده نیازمند برنامه ریزی مناسب است، افزود: آموزش و پرورش همدان امسال پروژه مهر را زودتر از موعد تعیین شده آغاز خواهد کرد تا برنامه ریزی مناسب تری را انجام دهد.