نخستین کشتی مغروق جنگ تحمیلی در خور موسی شناورسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی «موئیرا» که در اوایل جنگ ایران و عراق بر اثر اصابت موشک رژیم بعثی غرق شده بود، پس از ماه ها تلاش متخصصان ایرانی در شرکت تایدواتر خاورمیانه به صورت کامل از کانال خور موسی خارج شد.

نیمه دوم این کشتی دو هزار و 600 تنی به وزن تقریبی یک هزار و 800 تن و طول 70 متر پس از حدود پنج ماه از خارج کردن نیمه اول آن، با استفاده از حدود دو هزار تن تجهیزات شناور‌سازی از دل آبهای خور موسی خارج شد.



این در حالیست که آب و هوای نامناسب موجب شد در بیش از سه ماه از زمان فوق امکان انجام عملیات برای خارج سازی این کشتی فرآهم نباشد.



نیمه اول کشتی «موئیرا» به وزن 800 تن و طول حدود 50 متر اوائل اردیبهشت ماه سال جاری توسط شرکت تایدواتر بیرون کشیده شده بود.



با این موفقیت و خارج سازی کامل کشتی «موئیرا» که در بدترین نقطه کانال خور موسی از لحاظ کشتیرانی قرار داشت، کانال فوق تا حدود زیادی برای کشتیرانی ایمن شده است.



در همین حال برای خارج کردن بخش دوم این کشتی غول پیکر بیش از یک هزار و 500 تن عملیات لایروبی در اطراف و داخل آن انجام شد.



نیمه دوم کشتی «موئیرا» با استفاده از دو فروند یدک کش به کنار بخش اول این کشتی در منطقه‌ای امن منتقل شده است. این کشتی در عمق 25 متری از سطح دریا قرار داشت.



با خارج سازی موفق کشتی «موئیرا» هم اینک عملیات تجهیز کارگاه برای خارج سازی دو فروند کشتی غول پیکر دیگر نیز در آبراه خور موسی آغاز شد.