به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پیش از ظهر یکشنبه در همایش سرشماری نفوس و مسکن در استان افزود: آمار افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و جلوگیری از موازی کاری را منجر می شود که زیر بنای آن نیز آمار صحیح است.

وی ادامه داد: از فردا آمارگیری به مدت 21 روز آغاز می شود و همه استانها تمام توان خود را برای این مهم گذاشته اند و استان گلستان نیز مستثنی نیست.

قناعت اذعان داشت: اولین سرشماری نفوس و مسکن در سال 1335 در کشور انجام شد و طی 6 دوره هر 10 سال یک بار این سرشماری انجام می شود.

وی تصریح کرد: به جهت اهمیت موضوع و این مهم که آمار حرف اول را در برنامه ریزی می زند به دستور رئیس جمهور این سرشماری هر 5 سال یک بار اجرا می شود و این نشان دهنده اهمیت آمار در سطح جهان و درک آن توسط دولت نهم و دهم است.

وی افزود: می توان از آمار نقد کرد اما نباید زیرابش را زد زیرا نقادی آمار خوب است.



قناعت با اشاره به چشم انداز 1404 گفت: محقق شدن چشم انداز 1404 نیازمند یک آمار صحیح، اطلاعات کلیدی و متناسب با زمان است.



استاندار گلستان اظهار داشت: تبدیل شاخصهای کیفی به کمی در رسیدن به توسعه همه جانبه در حوزه های منابع مالی،انسانی و اطلاعاتی از طریق سرشماری از ضروریات است.

وی تاکید کرد:به منظور دستیابی به شاخصهای تخصصی در استان،تحقق سند چشم انداز، توسعه انسانی وتحول نظام اداری، سرشماری مسکن و نفوس یک ضرورت است.



قناعت گفت: سرشماری در توسعه استان و برنامه ریزی ها کمک خوبی خواهد بود.