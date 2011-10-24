پذیرش دانشجوی خارجی در علوم پزشکی تهران/ بیشترین کشورهای متقاضی

دکتر محمد جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدارک دانشجویان خارجی بر اساس درخواستی که به دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه می دهند مورد بررسی قرار می گیرند و پس از آن کمیته جذب دانشجویان خارجی در مورد تحصیل این گروه در دانشگاه تصمیم می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: حدود 30 نفر را بر اساس رای کمیته جذب در دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته های مختلف پذیرفته ایم و تعدادی نیز درخواست های جدید ارائه کرده اند که پس از بررسی درباره آنها تصمیم گیری می شود.

جلیلی اظهار داشت: جلسات کمیته جذب به طور معمول در هر دو هفته برگزار می شود و به طور دائم تعدادی درخواست در این جلسات مطرح می شود که در صورت دارا بودن معیارهای دانشگاه با درخواست افراد موافقت می شود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: بیشترین میزان درخواست ها را از کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان و کشورهای عربی داشته ایم که متقاضی تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه از جمله کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بوده اند.

وی گفت: این افراد بر اساس ضوابط آموزشی و مطابق با آیین نامه پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته می شوند و دقیقاً باید معیارهای آموزشی که برای هر دوره آموزشی لازم است را داشته باشند.

جلیلی اضافه کرد: درخواست هایی که از سوی این گروه از افراد به دانشگاه علوم پزشکی تهران برای پذیرش دانشجوی خارجی ارائه می شود، درخواست های شخصی است و این افراد بورسیه محسوب نمی شوند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: این دانشجویان پس از پذیرفته شدن در دوره های آموزشی مورد نظر و پس از تعیین پردیس دانشگاهی برای آنها همانند دانشجویان پردیس بین الملل شهریه مصوب هیئت امنا برای دوره های بین المللی را می پردازند.