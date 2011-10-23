واکنش صندوق بازنشستگی وزارت نفت به خبر ساخت مترو پرند

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق بازنشستگی وزارت نفت درباره گزارش منتشر شده در خبرگزاری مهر تحت عنوان ساخت مترو پرند توسط صندوق بازنشستگی وزارت نفت تکذیبه ای را ارسال کرد.

در متن این نامه آمده است: خبر منتشره تحت عنوان "ساخت مترو پرند توسط صندوق بازنشستگی وزارت نفت" که هیچ کدام از مسئولین صندوق‌های بازنشستگی نفت، اظهار نظری در رابطه با این موضوع نداشته‌اند، تکذیب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این تکذبیه در حالی از سوی این صندوق اعلام شده است که مدیر پروژه مسکن مهر وزارت نفت در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را اعلام کرده بود و فایل صوتی این گفتگو هم در خبرگزاری مهر موجود است.

همچنین روابط عمومی وزارت نفت هم به عنوان یکی از حاضرین جلسه مصاحبه، این موضوع را برای تکمیل خبر به این مقام مسئول یادآوری کرد. از سویی روابط عمومی متنی را هم برای تکمیل این مصاحبه به خبرگزاری ارسال کرده بود که در این متن هم، موضوع واگذاری پروژه ساخت مترو پرند به صندوق بازنشستگی وزارت نفت مورد تاکید قرار گرفته بود.