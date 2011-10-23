القای بی اعتمادی در انتخابات مجلس نهم دلیل مخالفت با یک طرح

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی دوفوریت طرح الزام تحویل تصاویر صورتجلسات شمارش آرا به نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی را در دستور کار داشتند.

در آغاز بررسی درخواست دو فوریت بهروز جعفری نماینده سمیرم طی اخطار قانون اساسی اظهار داشت: فوریت برای این طرح ضروری نیست.

وی گفت: ما در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هستیم به نظر می رسد پروژه جدیدی کلید می خورد که بی اعتمادی در انتخابات را ایجاد کند.

جعفری ادامه داد: اخطار من این است که بررسی این طرح سیاسی است .

لاریجانی در پاسخ به این اخطار قانون اساسی جعفری گفت: این اخطار نیست شما مخالف دو فوریت هستید اگر می خواهید مخالفت کنید و رای ندهید.

مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و عضو فراکسیون اقلیت مجلس که از طراحان این طرح است در دفاع از دوفوریت آن گفت: این طرح بسیار مهم است ما در طول مجلس هشتم هیچ بحث جدی انتخاباتی نداشتیم.

وی گفت: از همکاران خواهشم می کنم توجه کنند این بحث حیدری- نعمتی و اصولگرا و اصلاح طلب نیست زمان زیادی تا انتخابات باقی نمانده به همین دلیل این طرح با فوریت ارائه کردیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: کاندیداهای انتخابات می توانند سر صندوق ها نماینده داشته باشند اما هنگام شمارش آرا نمایندگان نامزدها طبق قانون بیرون می روند.

وی گفت: بهتر است اگر کسی اعتراضی داشت و خواست بداند در هر صندوق چه میزان رای داشته تصویر صورتجلسه به وی ارائه شود.

کواکبیان ادامه داد: این کار برای تقویت و مشارکت حداکثری مفید است.

وی یاد آورشد: بیش از 48 نماینده اصولگرا این طرح را امضا کردند.

علی ادیانی راد نماینده قائمشهر در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: ارائه طرح های دوفوریتی در شرایط خاصی انجام می شود و باید به حکم ضرورت انجام شود.

وی ادامه داد: طرح مذکور مغایر اصل 99 قانون اساسی است این اصل صراحت دارد نظارت بر انتخابات از سوی شورای نگهبان است، همچنین طرح مذکور مغایر اصل 75 قانون اساسی است و شائبه ایجاد بار مالی برای دولت دارد.

نماینده قائمشهر خاطر نشان کرد: روح این طرح القای بی اعتمادی در انتخابات است مگر روند فعلی چه نقصی دارد، این طرح نگاه بدبینانه ای بر اجرای انتخابات دارد، به این شکل که انتخابات آینده ممکن است بر مبنای برخی شائبه ها شکل گیرد.

ادیانی راد تحویل صورتجلسه آرا به تک تک نامزدهای انتخاباتی را نوعی دخالت در انتخابات خواند و گفت: شاید انتخابات باطل اعلام شود دلیلی ندارد مدارک آن به افراد داده شود.

ادیانی راد در پایان تاکید کرد این طرح قابلیت اجرایی ندارد و کوبیدن بر طبل بی اعتمادی در فرایند انتخابات مجلس نهم است.

یونس اسدی نماینده مشکین شهر نیز در موافقت با دوفوریت این طرح گفت: ارائه اطلاعات به مردم و اعلام حقایق کجایش بی اعتمادی در مردم ایجاد می کند.

وی افزود: به صراحت در قانون اعلام شده که مردم حق دارند به جز مسائل امنیتی و محرمانه از کلیه حوادث و اتفاقات کشور مطلع باشند اگر واقعا مردم را باور داریم نباید نگران باشیم که مردم در جریان وقایع باشند. با مخفی کاری اعتماد ایجاد نمی شود. بهترین راه این است که از صورتجلسات شعب به کاندیداها کپی داده شود. آنها که مخالفت می کنند نمی خواهند مردم را در صحنه ببینند.

کریمی فیروزجایی نماینده بابل نیز در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: ارائه طرح دوفوریتی در زمانی است که ضرورتی باشد یا خسارتی به کشور وارد شود هم اکنون چه خسارتی متوجه کشور شده است که طراحان اقدام به ارائه چنین طرحی داشته اند.

وی گفت: مجلس هشتم محصول همین نظام انتخاباتی است .

فیروزجایی یادآور شد: این طرح ضمن اینکه فوریت ندارد موجب بی اعتمادی مردم به سیستم انتخابات می شود.

همچنین این قابلیت در وزارت کشور فرمانداریها وجود ندارد که ظرف 24 ساعت چندین میلیون صورتجلسه آرا به کاندیداها تحویل داده شود.

وی گفت: صورتجلساتی که تنظیم می شود وقتی هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده چطور ممکن است در اختیار داوطلبان قرار داده شود.

علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری نیز بررسی این طرح را مفید خواند و گفت: تصویب این طرح مشت محکمی به بیگانگان است که در هر شرایطی انتخابات را زیر سئوال می برند. تصویب این طرح موجب تقویت سلامت انتخابات می شود.

وی ادامه داد: موضوع محرمانه ای نیست که صورتجلسه شعب در اختیار کسی قرار نگیرد. اجرای این مورد هزینه ای ندارد زیرا در عصر فناوری اطلاعات به راحتی می توان اطلاعات را روی سی دی منتشر کرد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 119 رای موافق، 54 رای مخالف و 24 رای ممتنع از 211 نماینده حاضر با دوفوریت این طرح مخالفت کردند.

تصویب طرح و لوایح دوفوریتی نیازمند دو سوم آرای مجلس است.

سپس مجلس برای یک فوریت وارد رای گیری شد و نمایندگان مجلس با 117 رای موافق، 51 رای مخالف و 29 رای ممتنع از 211 نماینده حاضر با فوریت این طرح موافقت کردند.