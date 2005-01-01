كنفرانس امان و نقش تخريبي اردن در عراق

دراين كنفرانس قرار است وزراي خارجه اردن، عربستان، سوريه ، تركيه ، كويت وجمهوري اسلامي شركت كنند.



ايران احتمالا به دليل دخالت هاي غيرمنطقي اردن وتلاش اين كشوربراي ناامن كردن عراق ومنع اكثريت اين كشورازدست يابي به حقوق مشروع خود در اين كنفرانس شركت نخواهد كرد.



بااين كه جمهوري اسلامي ايران پس ازسقوط رژيم ديكتاتور بغداد تلاش كرد تا ازطريق همكاري با كشورهاي اطراف عراق مشكلات اين كشوررا حل كند اما اردن متاسفانه خود را پيوسته ميراث دار عراق تلقي مي كند.



اين كشور كوچك تنها با داشتن 170 كيلومتر مرززميني مشترك با عراق بيش ازجايگاه سياسي وموقعيت جغرافيايي خود در مسائل عراق ومنطقه دخالت مي نمايد.



حضورتروريست هاي جنايتكاري مانند" ابو مصعب الزرقاوي" اردني الاصل درعراق قطعا درراستاي تامين اهداف اردن صورت گرفته زيرا مقامات اين كشوراحساس مي كنند كه تشكيل يك حكومت برخاسته از اكثريت ملت عراق آينده سياسي اردن را به خطر خواهد افكند.



حملات انتحاري اخيرعوامل ابومصعب الزرقاوي عليه شخصيت هاي سياسي ومذهبي شيعه عراق وتلاش براي ترورآنان قطعا جزئي ازاستراتژي درازمدت حكومت پادشاهي اردن براي تغيير ساختارسياسي عراق مي باشد.



بررسي تاريخي نقش تخريبي خاندان هاشمي درمنطقه نشان مي دهد كه اين خاندان پس ازانقلاب بزرگ عربي درسال 1916كه منجر به روي كار آمدن"حسين" شريف مكه شد تلاش داشتند تا نفوذ خود را در منطقه خاورميانه گسترش دهند.



تا قبل ازآن دولت عثماني هرگزاجازه نمي داد تا مقدسات اسلامي از جمله قدس شريف كه جزئي از قلمروحكومتي عثماني ها بود در اختيارصهيونيستها قرار گيرد اما پس ازشكست عثماني ها كه با كمك استعمارگران انگليس صورت گرفت طرح اسكان يهوديان در فلسطين به مرحله اجرا در آمد.



طرح" سايكس – پيكو" در سال 1916 واعلاميه شوم" بالفور" دردوم نوامبر1917 با موافقت"حسين" شريف مكه عملي شد وبه تدريج بخشي از منطقه خاورميانه بين صهيونيستها وخاندان هاشمي تقسيم شد.



اين تقسيم بندي كه تاريخ نگاران آن را بخشي ازخيانت خاندان"هاشمي"مي دانند منجربه تشكيل رژيم اسرائيل و آواره شدن ميليونها فلسطيني شد كه نتايج آن همچنان گريبانگير مسلمانان منطقه است.



درحقيقت بدون توافق پنهاني خاندان هاشمي واستعمارگران انگليس وفرانسه براي تضعيف جهان اسلام امكان شكل گيري رژيم صهيونيستي وجود نداشت.



اكنون نيزآمريكا كه خود را قدرت مطلق جهان مي داند تلاش مي كند تا ازطريق خاندان هاشمي دراردن اهداف استعمارگرانه خود را درمنطقه نفت خيزخاورميانه دنبال كند.



به همين دليل آمريكا به اردن نقش ويژه اي در مسائل داخلي عراق ومنطقه سپرده واز اين رهگذرتلاش مي كند تا طرح موسوم به "خاورميانه بزرگ" را از طريق تجزيه كشورهاي منطقه وايجاد حكومت هاي دست نشانده به مرحله اجرا بگذارد.



بنابراين اردن به دليل داشتن نقش تخريبي درمسائل عراق وتلاش براي فرافكني مشكلات خود دراين كشورهرگزنمي تواند ميزبان بي طرفي براي اجلاس وزراي خارجه كشورهاي همسايه عراق باشد.



ازسوي ديگرتحركات مشكوك مقامات اردن براي بزرگ نمائي خطر حضور شيعيان در ساختارحكومت آينده عراق خشم بيش از65 درصد ازمردم اين كشوررا برانگيخته واكثريت ملت عراق مايل نيستند تا اردن بيش ازحجم سياسي وجغرافيايي خود در مورد مسائل داخلي عراق اظهارنظر كند.



با توجه به اختلاف ديدگاه كشورهاي همسايه عراق درمورد آينده وتركيب سياسي وحكومتي اين كشورونقش تخريبي اردن در عراق، امكان دست يابي وزراي خارجه شركت كننده در اجلاس 6 ژانويه امان به يك رهيافت قابل قبولي براي برون رفت از بحران فعلي عراق وجود ندارد واين اجلاس مسلما محكوم به شكست خواهد بود.