به گزارش خبرگزاری مهر، حمید منتظری، گفت: این شرکت در 6 ماهه نخست امسال، 156 کیلوگرم طلا تولید کرد. این در حالیست که میزان تولید آن در مدت مشابه سال گذشته، 152 کیلوگرم طلا بود.

مدیرعامل مجتمع طلای موته افزود: در شهریور امسال نیز 25 کیلوگرم طلا در شرکت موته تولید شد اما میزان طلای تولید شده در شهریور سال 89، 20 کیلو گرم بود و این امر، نشان دهنده افزایش 25 درصدی تولید طلا در مدت یاد شده است.

وی تصریح کرد: این مجتمع در سال گذشته 5/285 کیلوگرم طلا تولید کرد و پیش بینی می شود میزان تولید آن در سال جاری، از رقم یاد شده فراتر رود.