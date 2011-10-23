به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران دیدارهای هفته هشتم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
شنبه - 7/8/90
* فولادماهان اصفهان - میثاق تهران، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان
داوران: علیرضا عبدالغنی، علیرضا فولادی، آرمان قنبرزاده و فرامرز حسینیان
ناظر: عبدالکریم سیستانی
* لبنیات ارژن شیراز - گیتی پسند اصفهان، ساعت 16، سالن شهید ابوالفتحی شیراز
داوران: وحید عرض پیما، امید مصداقی، محمد محبی و عباس انتظامی
ناظر: هرمز مشفق
* دبیری تبریز - شهید منصوری قرچک، ساعت 16، سالن علوم پزشکی تبریز
داوران: حسین شاهمرادی، مراد حسینیان، علی قریشی و فردین مبارکی
ناظر: عباس رنجی
* شرکت ملی حفاری ایران - صبای قم، ساعت 16، سالن نفت اهواز
داوران: عباس دهقانپور، علیرضا یگانه، حسین امیری و بهروز سهامی
ناظر: صدرالدین موسوی
* گسترش فولاد تبریز - پرسپولیس تهران، ساعت 16، سالن شهید پورشریفی تبریز
داوران: علیرضا سهرابی، علیرضا رمضانی، اسماعیل کمربسته و حمید کاشانی
ناظر: نعمت کریمی
* شهرداری ساوه - فیروزصفه اصفهان، ساعت 16، سالن فجر ساوه
داوران: حمیدرضا رستمی، عارف سیاحی، حسنعلی رحیمی و ابراهیم مسیبی
ناظر: جواد فهیمیراد
* راه ساری - علم و ادب سایپای مشهد، ساعت 16، سالن سیدرسول حسینی ساری
داوران: یحیی حسینی تالاری، محمد حیرتی، انور ابراهیمپور و میرهادی اسماعیلی
ناظر: هادی رحیم آبادی
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