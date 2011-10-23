به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران دیدارهای هفته هشتم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

شنبه - 7/8/90

* فولادماهان اصفهان - میثاق تهران، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

داوران: علیرضا عبدالغنی، علیرضا فولادی، آرمان قنبرزاده و فرامرز حسینیان

ناظر: عبدالکریم سیستانی

* لبنیات ارژن شیراز - گیتی پسند اصفهان، ساعت 16، سالن شهید ابوالفتحی شیراز

داوران: وحید عرض پیما، امید مصداقی، محمد محبی و عباس انتظامی

ناظر: هرمز مشفق

* دبیری تبریز - شهید منصوری قرچک، ساعت 16، سالن علوم پزشکی تبریز

داوران: حسین شاهمرادی، مراد حسینیان، علی قریشی و فردین مبارکی

ناظر: عباس رنجی

* شرکت ملی حفاری ایران - صبای قم، ساعت 16، سالن نفت اهواز

داوران: عباس دهقانپور، علیرضا یگانه، حسین امیری و بهروز سهامی

ناظر: صدرالدین موسوی

* گسترش فولاد تبریز - پرسپولیس تهران، ساعت 16، سالن شهید پورشریفی تبریز

داوران: علیرضا سهرابی، علیرضا رمضانی، اسماعیل کمربسته و حمید کاشانی

ناظر: نعمت کریمی

* شهرداری ساوه - فیروزصفه اصفهان، ساعت 16، سالن فجر ساوه

داوران: حمیدرضا رستمی، عارف سیاحی، حسنعلی رحیمی و ابراهیم مسیبی

ناظر: جواد فهیمی‌راد

* راه ساری - علم و ادب سایپای مشهد، ساعت 16، سالن سیدرسول حسینی ساری

داوران: یحیی حسینی تالاری، محمد حیرتی، انور ابراهیم‌پور و میرهادی اسماعیلی

ناظر: هادی رحیم آبادی