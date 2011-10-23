ابداع ساعتی که در بهترین زمان شما را بیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، تا به حال به این فکر کرده اید که گاهی اوقات ساعتهای زنگ دار نسبت به همیشه بسیار تکان دهنده تر شما را از خواب بیدار می کنند؟ دلیل آزاردهنده بودن این پدیده قرار گرفتن شما در یکی از عمیق ترین مراحل خواب آلودگی است.

بیدار کردن افراد زمانی که در این مرحله از خواب قرار دارند نه تنها کار بسیار دشواری است، بلکه افرادی که از این مرحله خواب بیدار می شوند، در زمان بیداری احساس نشاط کمتری خواهند داشت. با این همه دانشمندان هندی در تلاشند شیوه ای را برای طراحی ساعت زنگداری ارائه کنند که تنها زمانی افراد را از خواب بیدار کند که در شرایط مناسبی قرار داشته باشند.

مغز انسانهایی که در خواب به سر می برند از پنج مرحله فعالیت برخوردار است، این مراحل از مرحله نزدیک به بیداری آغاز شده و به مراحل خواب عمیق و در نهایت مرحله REM ختم می شود. دانشمندان در نظر دارند ساعت زنگداری را ابداع کنند که می تواند فعالیت مغزی کاربران را کنترل کرده و تا زمانی که فرد به مرحله اول و دوم خواب وارد نشده، وی را از خواب بیدار نکنند.

در آزمایشهای انجام شده، محققان با استفاده از الکترودهایی که به جمجمه داوطلبان وصل شده بود و با دریافت سیگنالهایی که از فعالیتهای مغزی آنها دریافت می شد توانستند زمانی مناسب را برای بیداری آنها به ساعتی ارتقا یافته وارد کنند. سپس داوطلبان به خواب رفتند. 90 ثانیه پیش از اینکه زمان بیداری تنظیم شده در ساعت فرا برسد، سیستم کنترل فعالیتهای مغز را آغاز کرده و در صورتی که داوطلب در مرحله اول یا دوم از خواب قرار داشت زنگ ساعت به صدا در می آمد. در صورتی که داوطلب در مراحل عمیقتری از خواب قرار داشتند ساعت به صورت خودکار به مرحله تعلیق وارد می شد تا فرصت دیگری را برای بیدار کردن داوطلب بیازماید.

با این همه به نظر نمی آید فردی بخواهد قبل از خواب سر خود را سیم کشی کرده و به سیستم کنترل کننده ای وصل کند، از این رو محققان رویای نسخه ای ساده تر و تجاری تر این سیستم را در سر دارند که به واسطه آن کاربران می توانند با به سر گذاشتن یک سربند ساده به صورت بی سیم اطلاعات وضعیت خواب خود را به سیستم انتقال دهند.

بر اساس گزارش گیزمگ، کاربران همچنین می توانند با استفاده از این سیستم به جدول زمانبندی از الگوی خواب خود دست پیدا کنند و به این شکل ساعت را برای زمانی تنظیم کنند که در مرحله سبکتری از خواب به سر می برند.