به گزارش خبرنگار مهر، معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان فارس پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان اظهار کرد: طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان سه تا شش سال از امروز در مهدهای کودک به مدت یک ماه اجرا میشود.

امر الله احمدی ضمن تاکید بر لزوم توجه به کودکان از سنین پایین بیان کرد: با توجه به پنهان بودن برخی بیماریها در کودکان، باید علائمی مانند سردرد و بی حالی در کودکان را با دقت بیشتری پیگیری کرد.

وی گفت: امروزه رسالت مهدهای کودک بسیار عظیم است زیرا کودکان در این مراکز برای خوب زیستن در آینده آماده می شوند.

احمدی افزود: اگر بخواهیم کودکان مسولیت پذیری داشته باشیم باید آموزش را از سنین پایین و از مهدهای کودک آغاز کنیم تا بتوانیم اخلاق و آموزه های دینی و معنوی را در آنان نهادینه کنیم تا در آینده دچار مشکلات جدی نشویم.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان فارس با تاکید بر لزوم تعامل دو طرفه مسئولان و والدین کودکان بیان داشت: پیگیری مسائل ومشکلات کودکان و رسیدگی بیشتر به آنان تنها از طریق تعامل دو طرفه مسولان و والدین کودکان میسر میشود.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بنا بر آمار موجود در استان فارس 11هزار و 155 مهد کودک اعم از خصوصی و دولتی فعالیت دارند و بیش از 98 درصد کودکان در مهد کودکهای خصوصی آموزش می بینند.

وی ادامه داد: در راستای ارائه خدمات بهتر به گروه های هدف، بخش خصوصی می تواند برای جبران نا گفته های بخش دولتی و بر اساس اجرای اصل 44 قانون اساسی وارد عمل شود.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان فارس با تاکید بر لزوم آموزشهای دینی و فرهنگی در مهدهای کودک بیان کرد: در راستای ارتقای آموزشهای دینی و فرهنگی کودکان برنامه هایی از جمله اندیشه های مطهر و آموزش فرهنگ نماز در دستور کار قرار گرفته است.

احمدی عنوان کرد: ازجمله اهداف دیگر سازمان بهزیستی استان فارس ارتقای سطح آموزش در روستاهاست زیرا مهاجرت از روستا به شهر برای بهبود کیفیت آموزش باعث به وجود آمدن مناطق آسیب خیز مهاجرت در حاشیه شهرها میشود.