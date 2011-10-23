ایران بعنوان مأمن ادیان به مسکو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاههای دائمی رایزنی فرهنگی کشورمان در مسکو با حضور نمایندگان کلیسای ارتدوکس روسیه، رئیس مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جمعی از ایران شناسان و علاقمندان، به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه طی مراسمی بصورت رسمی افتتاح شد.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه، ابراهیمی رایزن فرهنگی ایران در فدراسیون روسیه، طی سخنانی با اشاره به توصیه و تاکید قرآن کریم برای همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان با پیروان سایر ادیان، اشاره ای به حضور پیروان سایر ادیان در ایران از دیر باز تا کنون و زندگی توأم با صلح ، صفا و صمیمیت بین تمامی فرق و ادیان در ایران داشت.

وی همچنین توضیحاتی پیرامون آزادی اقلیت های دینی در اجرای اعمال و عبادات خود و همچنین حضور نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی داشته و این نمایشگاه را نمونه ای بسیار کوچک از واقعیات زندگی پیروان ادیان در ایران دانست.

در ادامه حجت الاسلام مظفری رئیس مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که برای انجام گفتگوها و نشستهای علمی به دعوت کلیسای ارتدوکس روسیه در مسکو بسر می برد، پیرامون چندین دور گفتگوی ادیان با کلیسای ارتدکس روسیه و سایر ادیان توضیحات مبسوطی ارائه داد .

این نمایشگاه که آثار آن توسط خبرگزاری مهر جمهوری اسلامی ایران است که صحنه هایی از گفتگوها و همایش های صورت گرفته پیرامون گفتگوی ادیان در جمهوری اسلامی ایران، ملاقات های پیروان ادیان کشورهای مختلف با مقامات کشورمان، زندگی، آداب و رسوم پیروان ادیان آسمانی از جمله مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان هم میهن مان و گوشه هایی از زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان آسمانی و اقلیتهای مذهبی در ایران را نمایش می دهد.

نمایشگاه " ایران مأمن ادیان" از 30 مهرماه بمدت یک هفته دایر خواهد بود. این دومین نمایشگاه اختصاصی خبرگزاری مهر در فدراسیون روسیه است که در راستای امضای یادداشت همکاری های دوجانبه بین رایزنی فرهنگی و خبرگزاری مهر ، از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان در روسیه برگزار می شود.