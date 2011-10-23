غلامعلی قادری گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بزرگترین و اصلیترین ماموریت سازمان جدید تعاون، کار و رفاه را موضوع سه جانبهگرایی دولت، کارگر و کارآفرین است که هدف از ادغام سه وزارتخانه حل مسائل و چالشهای پیش روی کار، تعاون و تامین اجتماعی است.
وی گفت: این سازمان آمادگی دریافت نقطه نظرات کارشناسی بخش خصوصی در بخشهای مختلف را دارد تا با تعامل و هماندیشی بتواند زمینه توسعه کار و اشتغال را دراستان فراهم سازد.
دبیر کارگروه اشتغال استان به ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه که وزارت کار سابق را مکلف به اصلاح قانون کار کرده اشاره و گفت: این سازمان تلاش دارد دیدگاه و نظرات کارشناسان خبره در راستای اصلاح قانون موجود را دریافت و به وزارتخانه ارایه کند.
وی به مزایای یک و نیم درصد برای مشاغل سخت و زیانآور اشاره و افزود: این سازمان تلاش میکند که مشاغل مرتبط با شرایط سخت و زیانآور را مشمول این مزایا کند.
قادری اختصاص سنوات دریافت بیمه بیکاری به سنوات مشمولان مشاغل سخت و زیانآور را از دیگر موارد قابل توجه دانست.
وی عمل به ماده 53 را نیازمند زمان برای ایجاد ساختار وزارتخانه جدید عنوان کرد و گفت: سازمان جدید تلاش دارد با تشکیل ساختارهای اجرایی نسبت به اجرای مادههای معطل مانده اقدام کند.
مدیر اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ایجاد یک پنجره واحد برای حوزه سرمایهگذاری در استان یکی از پیشنهادات به بخش خصوصی است.
وی اظهار داشت: ایجاد این پنجره که در قالب یک بانک اطلاعاتی است به سرمایهگذار امکان تصمیمگیری با بهرهگیری از معافیتها و تسهیلات را میدهد و زمینه جذب سرمایههای خارجی را نیز فراهم میکند.
قادری افزود: تمامی اطلاعات مورد نیاز یک سرمایهگذاری در استان در بخشهای مختلف میتواند از یک دریچه واحد به سرمایهگذاران ارائه شود.
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