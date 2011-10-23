به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی شبکه‌های اجتماعی و جنگ نرم در یکصد و چهل و دومین جلسه گردهمایی علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران با حضور دکتر حمید ضیایی‌پرور، استاد دانشگاه برگزار می‌شود.

این نشست در راستای سلسله جلسات عمومی انجمن روابط عمومی ایران روز چهارشنبه 4 آبان از ساعت17 تا 19 برگزار می‌شود.

مراجعه کنندگان برای شرکت در این نشست می‌تواند در تاریخ یاد شده به سالن آمفی تئاتر شرکت مدیریت منابع آب ایران واقع در خیابان فلسطین شمالی، پایین‌تر از زرتشت، پلاک 517 مراجعه کنند.

گفتنی است حضور در این جلسات رایگان بوده و به شرکت‌کنندگان، گواهینامه انجمن روابط‌ عمومی ایران اعطا می‌شود.