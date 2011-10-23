به گزارش خبرگزاری مهر، راننده تیم "گرسینی هندا" به دلیل از دست دادن تعادل خود در دور دوم رقابت های مالزی به زمین افتاد و پس از اینکه کلاه ایمنی از سرش خارج شد در برخورد با دو موتورسوار دیگر بر اثر شدت جراحات درگذشت.

این برای نخستین بار است که از سال 2003 یک موتورسوار جان خود را در رقابت های موتوجی پی از دست می دهد. "دایجیرو کاتو"، موتور سوار ژاپنی که او هم عضو تیم گریسینی بود، در رقابت های گرند پری ژاپن جان خود را از دست داد.

بر پایه گزارش پرس آسوسیشن، رقابت های موتو جی پی مالزی در حال حاضر به دلیل مرگ این موتورسوار 24 ساله لغو شده است.