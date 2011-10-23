به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از این مجموعه ظهر یکشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزر شد.

در این مراسم که مدیر کل ارشاد گلستان، فرماندار گرگان وکریم الله قائمی پ‍وهشگر گرگانی و رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری وجمعی از شهروندان گرگانی وعلاقه مندان فرهنگ این منطقه حضور داشتند.

در این مراسم، احمد اخوان مهدوی اشعاری از کتاب نرمه خل را با همراهی تار و گیتار برای حاضرین قرائت کرد.

لازم به ذکر است این کتاب با همکاری اداره کل فرهنگ وارشاد وسازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان چاپ ودر اختیار علاقه مندان قرار گرفته است و به همراه وا‍‍ژه نامه و سی دی اشعار در کتابفروشی های معتبر به فروش می رسد.

