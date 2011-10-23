به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی ابویی روز یکشنبه در گردهمایی ضابطان خاص وزارت بهداشت با مسئولین قضائی در هتل لاله گفت: سالانه 800 میلیون دلار لوازم آرایشی قاچاق وارد کشور می شود که وزارت بهداشت در این زمینه مسئول است.

وی با اشاره به خسارات اقتصادی ناشی از لوازم آرایشی قاچاق، اظهارداشت: قاچاق این محصولات علاوه بر خسارتهای اقتصادی، خسارات اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی بر جای می گذارد چون با سلامت مردم سر و کار دارند.

ابویی با اعلام اینکه لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی نه تنها برای سلامت مردم موثر نیست بلکه ضرر هم دارد، افزود: باید در حوزه مصرف‌ کننده که قشرهای مختلف مردم را در بر می‌گیرد کار کنیم تا مردم متوجه شوند در خرید دقت کنند و حداقل جنس سالم بخرند. همچنین صنوف توزیع‌کننده این اقلام باید متوجه شوند که اجناس قاچاق و تقلبی چه ضررهایی برای سلامت مردم دارد.

وی با اشاره به آمار بالای مصرف لوازم آرایشی در کشور، گفت: واردات قانونی لوازم آرایشی بهداشتی به طور متوسط 150 میلیون دلار است که تولیدات داخل برای نیاز 10 درصد هم جوابگو نیست و حداقل 800 میلیون دلار از نیاز کشور به طور قاچاق تامین می‌شود.