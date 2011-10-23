شکایتهای جدید از رئیس جمهور در راه است/ طرح زوج و فرد دعوت از کاندیداها

به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

برخوردهای سیاسی؛ از بزرگنمایی سؤال تا نفی جایگاه رئیس جمهور

روزنامه ایران با انتقاد از طرح سوال از رئیس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی و حواشی آن، بحث احیای نخست وزیری را تضعیف جایگاه رئیس جمهور دانست و به نقل از فاطمه آلیا نماینده مردم تهران نوشت‌: طرح احیای نخست وزیری توسط برخی از نمایندگان مجلس از روی کینه ورزی و برای تحقیر جایگاه رئیس جمهور است .

شکایتهای جدید از رئیس جمهور در راه است

فاضل موسوی دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به شکایتهای متعدد نمایندگان از دولت ، به روزنامه شرق گفت : دولت باید از این به بعد منتظر شکایت‌های زیادی باشد. چون دولت آن گونه که لازم است در چارچوب قانون نبوده و پاسخگو هم نیست و وقتی پاسخگو نباشد تذکر، سوال و شکایت هست. اگر امروز تذکری را پاسخ نمی‌دهند، فردا تبدیل به سوال می‌شود و سوالی که پاسخ دقیق نمی‌گیرد و با مصلحت‌سنجی برخی اجازه طرح پیدا نمی‌کند، تبدیل به شکایت خواهد شد و شکایت‌ها به استیضاح و... می‌رسد.

بدهی 87/793 ‌هزار‌میلیارد تومانی دولت به فعالان اقتصادی

شرق همچنین نوشت : با یک حساب سرانگشتی از رقم بدهی‌هایی که توسط فعالان بخش خصوصی و نهادهای عمومی مطرح شده، دولت رقمی در حدود، 87‌هزار و 793‌میلیارد تومان به بخش خصوصی و نهادهای عمومی بدهکار است. در همین راستا جمشید پژویان رئیس شورای رقابت در مورد نحوه پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی به روزنامه شرق گفت:دولت بدهی‌های خود به بخش‌های عمومی را از طریق خصوصی‌سازی و رد دیون پرداخت می‌کند که این روش خصوصی‌سازی و اصل آن را زیر سوال می‌برد. وی ادامه می‌دهد: چنانچه دولت بدهی خود به بخش‌های خصوصی را از طریق واگذاری سهام شرکت‌های در آستانه واگذاری پرداخت کند هم به اهداف خصوصی‌سازی نزدیک‌تر است و هم بخشی از بدهی‌های دولت به این بخش پرداخت شده است.

هدیه ویژه دولت به شرکت نفت

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت: طی روزهای اخیر بخشنامه ای از سوی یک مسئول دولتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته که بر اساس آن، هزینه های پرداختی شرکت ملی نفت بابت تعویض تاکسی های فرسوده، کمک‌های این شرکت بابت دوگانه سوز کردن وسائط نقلیه، وجوه پرداختی بابت گازرسانی به روستاها و کمک‌های مالی برای ایجاد یا تجهیز جایگاه‌های CNGبه اشخاص خصوصی و تعاونی‌ها باید جزء هزینه های مالیاتی این شرکت قرار بگیرد!

اجرای طرح زوج و فرد دعوت از کاندیداها

خراسان در خبر دیگری آورده : یکی از مسئولان محلی در شمال غرب کشور پس از آنکه متوجه اشتیاق کاندیداهای انتخابات مجلس نهم برای حضور در مناطق مختلف پرجمعیت روستایی شده است، با انجام یک برنامه ریزی هفتگی، سفر کاندیداها را به این مناطق دقیقا هماهنگ کرده است تا ضمن جلوگیری از بروز هرگونه تنش، مردم هم بتوانند خواسته های خود را با آن ها در میان بگذارند .

سازمان جوانان اصولگرا تشکیل شد

روزنامه جوان نوشت : یکی از چهره هایی که پیش از این ارتباطات نزدیکی با دکتر احمدی نژاد داشته و از زمان شهرداری به عنوان مشاور جوان در کنار ایشان بوده است ،‌با جمع کردن 30 نفر از مشاوران جوان رئیس جمهور که به نحوی از احمدی نژاد جدا شده اند ، سازمانی را تحت عنوان سازمان جوانان اصولگرا تشکیل داده است . احتمالا این گروه در آستانه انتخابات مجلس فعال می شود .

دستگیری برخی از فریب خوردگان شعار نویس

روزنامه جوان آورده : شنیده شده که عده ای از عناصر فریب خورده گروهک نفاق که به شعار نویسی برروی دیوارها و کیوسک های تلفن در مناطق مختلف تهران اقدام کرده بودند توسط نهاد های امنیتی بازداشت شده اند .

اصلاح طلبان در دو سال گذشته مثل گاو 9 من شیرده رفتار کردند

روزنامه کیهان نوشت: عضو مستعفی حزب مشارکت، وضعیت اصلاح طلبان پس از روی کار آمدن اصولگرایان را به گاوهایی تشبیه کرد که از سختی زمین به همدیگر شاخ می زنند! عباس عبدی درباره اظهارات کسانی چون خاتمی که هرچند وقت یکبار مدعی شده اند اصلاحات و اصلاح طلبی باید تعریف شود، گفت: متاسفانه برخی از دست اندرکاران اصلاح طلبی وقتی نتوانستند وظایف قانونی خود را چنانچه شایسته است و حتی در حداقل های لازم آن انجام دهند، عذر بدتر از گناه آوردند و گفتند که اصلاح طلبی تعریف نشده است.

مرکز پژوهش‌ها یک اصل از قانون اساسی راکم دارد

روزنامه اعتماد نوشت : قانون اساسی در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس به جای 177 اصل، دارای 176 اصل است. سایت مرکز پژوهش‌های مجلس در اشتباهی عجیب، اصل اول قانون اساسی را با عنوان مقدمه در نظر گرفته و به همین دلیل در تمام شماره‌گذاری‌های متن قانون اساسی، اشتباه کرده است و به جای 177 اصل، 176 اصل قانون اساسی در سایت مرکز پژوهش‌ها در دسترس است.

یک معادله بی مجهول !

حسین شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان با اشاره به وجود ابهامات بسیار در چگونگی کشته شده معمر قذافی دیکتاتور لیبی نوشت : اسناد و شواهد غیرقابل انکار به وضوح نشان می دهد که قذافی ، حداقل طی ده سال گذشته در نقش یکی از عوامل گوش به فرمان آمریکا و متحدانش در صحنه بوده است بنابراین در صورت بازداشت و محاکمه می توانست اعترافات تکان دهنده و رسواکننده ای علیه قدرت های غربی داشته باشد و این در حالی است که آمریکا و متحدانش با بهره گیری از حمله ناتو به لیبی در پی آنند که خود را فرشته نجات مردم لیبی جلوه داده و از این طریق اگر موفق به مصادره انقلاب اسلامی لیبی نشوند، دست کم زمینه ای برای نفوذ در ساختار نظام آینده لیبی داشته و به انتظار استحاله تدریجی و درازمدت انقلاب اسلامی لیبی بنشینند.